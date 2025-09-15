Burkina – Liptako– Visite– Centre – Hémodialyse-

Dori : Le ministre de la Santé insatisfait du retard accusé dans la construction du centre d’hémodialyse du CHR

Dori, 15 sept. 2025(AIB)-Le ministre de la Santé, le Dr Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a exprimé lundi , son insatisfaction à cause du retard accusé dans le chantier de construction du centre d’hémodialyse du Centre hospitalier régional (CHR) de Dori.

Onze mois après la pose de la première pierre, il a constaté que le bâtiment est exécuté à 40%, pour un délai contractuel déjà consommé à 50%.

Ce projet, très attendu par les populations de la région du Sahel, vise à doter le CHR d’un dispositif moderne de prise en charge des insuffisants rénaux, afin de réduire les évacuations sanitaires coûteuses vers d’autres localités.

Le dimanche 27 octobre 2024, le ministre d’État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, le général de brigade Kassoum Coulibaly, et son homologue de la Santé, le Dr Kargougou, avaient procédé à la pose de la première pierre.

L’infrastructure devrait être livrée dans un délai de sept mois. Cependant, près d’un an après cet acte symbolique, les travaux connaissent un retard notable, suscitant l’inquiétude du gouvernement et des populations bénéficiaires.

Selon le ministre Kargougou, le retard enregistré s’explique par des contraintes techniques et logistiques. D’une part, les études pédologiques ont repoussé le démarrage effectif des travaux. D’autre part, des difficultés liées à l’approvisionnement du chantier en intrants de construction ont contribué à ralentir l’avancement.

« Je ne suis pas satisfait du rythme actuel. L’essentiel est que l’entreprise respecte désormais les délais afin que la région dispose de son centre d’hémodialyse », a confié le ministre.

Pour corriger la situation, le Dr Kargougou a exhorté l’entreprise en charge des travaux à redoubler d’efforts, en doublant ses équipes et en travaillant à temps plein. Il a également exigé un rapport hebdomadaire sur l’évolution du chantier.

Le futur centre d’hémodialyse du CHR de Dori comprendra 14 postes. Parmi eux, 12 seront destinés aux séances routinières et deux autres réservés aux urgences.

Une fois opérationnel, cet outil communautaire offrira aux populations de la région la possibilité de recevoir des soins sur place, réduisant ainsi les souffrances et les coûts liés aux déplacements vers Ouagadougou ou d’autres villes.

Le ministre a rappelé que le gouvernement attache du prix à l’exécution diligente de ce projet, qui s’inscrit dans la politique nationale de renforcement des infrastructures de santé.

La visite du Dr Kargougou au chantier du centre d’hémodialyse de Dori met en lumière l’importance de cette infrastructure pour la région du Sahel, mais aussi les défis liés à sa réalisation dans les délais. Le gouvernement reste déterminé à veiller à l’achèvement rapide de ce projet vital, qui viendra soulager les patients atteints d’insuffisance rénale et renforcer le plateau technique du CHR de Dori.

Agence d’information du Burkina

MAM/ata