Burkina – Sahel -Journée- Nationale- Arbre

Dori : La région du Sahel mise sur les plantes médicinales pour sa résilience climatique et sanitaire

Dori, 19 juillet 2025 (AIB) – La région du Sahel a lancé ce samedi à Dori, la 7e édition de la Journée nationale de l’arbre sous le thème : « Plantes médicinales : source de résilience sanitaire et climatique des communautés ». Une cérémonie placée sous le signe de la mobilisation communautaire pour la reforestation et la valorisation des ressources locales, face aux défis environnementaux et sanitaires.

C’est dans l’enceinte du Gouvernorat de Dori que s’est tenue la cérémonie régionale de lancement, en présence du Gouverneur de la région du Sahel, Abdoul Karim Zongo, des autorités administratives, coutumières, des forces de défense et de sécurité, des OSC et de nombreux citoyens. Ce cadre symbolique a marqué le coup d’envoi de la campagne nationale de reboisement, avec un accent mis sur les espèces médicinales adaptées au climat local.

Dans son allocution, le Gouverneur Zongo a salué le choix du thème de cette année. Il a rappelé que les plantes médicinales jouent un rôle central dans la médecine traditionnelle, surtout dans les zones où l’accès aux soins modernes est limité. En plus de leur utilité thérapeutique, ces espèces contribuent à la restauration des sols, à la régulation du climat local et à la protection de la biodiversité.

Au-delà de l’acte écologique, les autorités régionales veulent faire de la reforestation ciblée avec des plantes médicinales, un outil de résilience communautaire. Il s’agit de promouvoir une conscience collective autour de la nécessité de restaurer le couvert végétal tout en valorisant les savoirs endogènes. Ce double objectif vise à répondre simultanément aux défis climatiques et sanitaires.

La cérémonie s’est conclue par la mise en terre de plusieurs plants dans la cour du Gouvernorat, traduisant l’engagement des acteurs à poursuivre la dynamique. La campagne de reboisement va se déployer dans l’ensemble des communes de la région, avec l’implication active des collectivités territoriales, des établissements scolaires, des associations locales et des leaders coutumiers.

Par ce reboisement, la ref région du Sahel donne l’exemple d’une réponse intégrée aux crises multiformes qu’elle traverse. En replantant des arbres aux vertus médicinales, elle fait le pari que l’avenir se cultive, aussi, par les racines.

Ali Mamoudou Maiga

Aib Séno