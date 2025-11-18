Burkina-Djôrô-AES-Conférence

Djôrô : Bassolma Bazié explique la vision de l’AES aux forces vives

Gaoua, 17 nov. 2025 (AIB) – Le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, Bassolma Bazié, a animé ce lundi à Gaoua, une conférence publique pour expliquer les fondements de la création de de la Confédération.

Le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, Bassolma Bazié, a entretenu pendant plus de quatre heures les forces vives du Djôrô sur les fondements de la Confédération des États du Sahel et la vision des trois chefs d’État.

Dans un langage direct, il a expliqué les motivations ayant conduit à la création de l’Alliance des États du Sahel (AES), les missions assignées à sa Commission et la détermination des dirigeants à assurer la souveraineté totale des États membres.

S’appuyant sur des faits historiques et le comportement de certains anciens partenaires, M. Bazié a souligné la nécessité pour les peuples du Sahel de défendre leur survie et celle de leurs nations.

Selon lui, les missions de l’AES reposent sur trois piliers à savoir la diplomatie, développement, défense et sécurité.

Insistant sur l’importance de l’engagement populaire, il a rappelé que « la révolution en cours est progressiste et populaire» et que sa réussite repose sur trois exigences : comprendre le sens de la souveraineté, consentir les sacrifices nécessaires et agir dans l’unité, la solidarité et la dignité.

Bassolma Bazié a par ailleurs précisé que l’espace AES n’est pas un repli, mais un mouvement de conquête de souveraineté. « Les peuples extérieurs ne sont pas des ennemis. Tout visiteur est un frère. Mais les États de l’AES doivent être prêts à s’assumer si leur marche vers la souveraineté est attaquée », a-t-il indiqué.

Le gouverneur de la région du Djôrô, Siaka Barro, s’est réjoui de la tenue de cette rencontre. Selon lui, la conférence a permis aux participants de mieux comprendre l’histoire du Burkina Faso, les idéaux de la révolution progressiste populaire et la vision des dirigeants de l’AES.

Il a ajouté que les préoccupations et recommandations formulées par les participants pourraient contribuer à améliorer les actions de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel.

Le gouverneur a enfin invité les populations du Djôrô à soutenir les autorités dans leur quête de souveraineté totale, de dignité retrouvée et de reconquête de l’intégrité du territoire.

Agence d’information du Burkina

