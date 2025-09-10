Djelgodji/Immersion patriotique : Des jeunes engagés pour la paix et l’unité à l’issue de l’Immersion patriotique à Djibo

Djibo, (AIB) – La ville de Djibo a vibré, ce mardi 09 septembre 2025, au rythme de la cérémonie de clôture de l’immersion Patriotique. Autorités administratives, encadreurs, parents, services techniques et une foule nombreuse se sont retrouvés pour saluer l’engagement des jeunes immergés et magnifier les valeurs de patriotisme et de fraternité.

L’événement, riche en émotions, a débuté par la montée solennelle des couleurs nationales, suivie de l’exécution de l’hymne national. Ce moment symbolique a installé une ambiance d’unité et de cohésion, rappelant à chacun son attachement aux idéaux de la Nation.

Au cours de la cérémonie, le discours du Président du Faso a été écouté par l’assistance. Le Chef de l’État a salué les efforts consentis par les jeunes et a insisté sur l’importance de leur engagement pour la paix et l’unité nationale. Il a encouragé les immergés à demeurer des artisans de cohésion et de fraternité dans leurs communautés.

Le responsable du site de l’immersion a, pour sa part, exprimé sa reconnaissance à l’endroit des participants, encadreurs et familles, qui ont accompagné l’initiative tout au long de son déroulement.

Les jeunes immergés, très applaudis, ont pris la parole pour traduire leur gratitude. Ils ont partagé leurs impressions et exprimé leur fierté d’avoir pris part à ce programme. Selon eux, l’Immersion patriotique leur a permis de découvrir la force du vivre-ensemble et la valeur de l’engagement civique.

Dans son allocution, le haut-commissaire de la province du Soum, Wend Nere Wilfried TOUGMA, a félicité les jeunes pour leur dévouement. Il a souligné le rôle crucial de la jeunesse dans l’édification nationale et les a exhortés à devenir de véritables ambassadeurs du patriotisme. « Le patriotisme doit être une valeur centrale, vécue et partagée en tout temps et en tout lieu », a-t-il insisté.

Après les discours, les participants ont immortalisé la journée par des prises de photos avec les autorités administratives, coutumières et religieuses, ainsi qu’avec leurs familles et encadreurs. La cérémonie s’est clôturée dans une ambiance conviviale autour d’un repas partagé, symbole de fraternité et de cohésion.

Par cette clôture, une belle page d’engagement vient de se tourner, ouvrant la voie à une génération de jeunes du Soum résolument déterminés à porter haut les valeurs de patriotisme et de solidarité.

