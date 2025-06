Déclaration de l’Association Média’Vert à l’occasion de la Journée mondiale de l’Environnement

Thème : « Lutte contre la pollution plastique »

Ouagadougou, le 5 juin 2025

Chers amis, partenaires et défenseurs de l’environnement,

En cette Journée mondiale de l’environnement, l’Association Média’Vert réaffirme son engagement dans la lutte contre la pollution plastique, un fléau qui étouffe notre planète et menace directement notre pays, le Burkina Faso.

Le plastique est partout : dans nos rues, nos champs, nos cours d’eau et même dans l’air que nous respirons. Chaque minute, l’équivalent d’un camion-poubelle de plastique est déversé dans les océans (ONU, 2025). Au Burkina Faso, les sachets plastiques obstruent nos caniveaux, polluent nos sols et empoisonnent notre bétail. Pire encore, les microplastiques se retrouvent dans notre chaîne alimentaire, avec des conséquences désastreuses sur la santé publique.

Toutefois, il faut convient de noter que le Burkina Faso a pris des mesures courageuses, notamment l’interdiction des sachets plastiques non biodégradables dès 2014, renforcée par une décision radicale du conseil des ministres en octobre 2024. Ces actions témoignent d’une volonté politique forte. Cependant, l’application effective de ces lois reste un défi :

Persistance de la contrebande et de l’usage illégal des plastiques.

et de l’usage illégal des plastiques. Manque d’alternatives accessibles pour les petits commerçants et les ménages.

pour les petits commerçants et les ménages. Insuffisance de sensibilisation sur les solutions durables (sacs réutilisables, emballages biodégradables, etc.).

Face à cette situation, l’Association Média’Vert appelle à une action concertée et résolue :

Veillée à l’application stricte de la loi de 2024 : assurer une application stricte des textes existants et sanctionner les contrevenants. Promotion de solutions alternatives : encourager l’utilisation de matériaux biodégradables et soutenir les initiatives locales de recyclage. Sensibilisation et éducation : organiser des campagnes de sensibilisation pour informer les citoyens des dangers du plastique et des gestes écoresponsables à adopter. Collaboration intersectorielle : impliquer les autorités publiques, les entreprises, les organisations de la société civile et les citoyens dans une démarche collective de gestion des déchets plastiques.

Enfin, le rôle des médias et des communicateurs est essentiel pour diffuser les bonnes pratiques et influencer les comportements. Nous, journalistes et communicateurs, avons la responsabilité d’éveiller les consciences et de plaider en faveur de politiques publiques ambitieuses.

La Journée mondiale de l’environnement est un appel à l’action. Média’Vert invite donc chaque citoyen burkinabè à jouer son rôle, à arrêter sa consommation de plastique, à participer aux initiatives de recyclage et à soutenir les projets visant à protéger notre environnement.

La lutte contre la pollution plastique n’est pas une option, mais une nécessité vitale. Le gouvernement a montré sa détermination ; à chacun d’entre nous également d’en être les acteurs quotidiens. Inspirons-nous des pays pionniers comme le Rwanda et transformons cette interdiction en une opportunité pour l’innovation et l’économie verte.

Agissons aujourd’hui pour demain : un Burkina sans plastique, c’est possible !

Association Média’Vert