Loroum/BEPC 2025 : le Haut-commissaire salue l’ardeur et la résilience des acteurs de l’éducation

Titao, 03 juin 2025 (AIB) – Le Haut-commissaire de la province du Loroum, le Capitaine Djibril Bassolé, a salué l’ardeur et la résilience des enseignants, le mardi 3 juin 2025, lors du lancement des épreuves écrites du Brevet d’études du premier cycle (BEPC) au Lycée provincial du Loroum.

Procédant à l’ouverture de l’enveloppe de la première épreuve le mardi 03 juin 2025 au Lycée provincial du Loroum, le Haut-commissaire Djibril Bassolé, a prodigué des conseils aux candidats et les a encouragés à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Aux enseignants, il leur a adressé ses remerciements pour le travail abattu malgré les conditions difficiles.

« Je suis fier de la résilience des acteurs. Chacun a donné le meilleur de lui-même. J’adresse mes remerciements à l’ensemble des acteurs », a indiqué M. Bassolé.

Il a demandé aux enfants de garder le calme et la sérénité face aux épreuves.

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Loroum, Souleymane Ouermi, s’est réjoui du déroulement des activités.

« C’est une joie pour nous car les moments ne sont pas faciles. Mais grâce à l’accompagnement des FDS et VDP, l’examen a pu se tenir », a dit M. Ouermi.

Le directeur provincial en charge de l’Enseignement secondaire du Loroum, a exhorté les parents à accompagner les candidats.

« Je demande aux parents de suivre les enfants afin d’éviter les retards car ce sont des moments où les candidats sentent les coups de fatigue», a-t-il rappelé.

Pour le compte de la province du Loroum, ils sont au total 264 candidats repartis dans deux centres d’examens à la conquête du BEPC.

Le centre de Titao 1, logé au lycée provincial du Loroum a enregistré 112 candidats soit 82 filles et 30 garçons et celui de Titao 2, au lycée Yamwaya, a également inscrit 94 filles et 58 garçons soit un effectif de 152 candidats.

Agence d’information du Burkina

