Burkina – Conseil des ministres

Création du Fonds burkinabè de développement économique et social « Tõogo »

Ouagadougou, le 20 novembre 2025 (AIB) – Le Conseil des ministres a adopté ce jeudi un projet de décret portant création du Fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES), dénommé « Tõogo ».

Dans le cadre de la rationalisation et de l’amélioration de l’efficacité des institutions publiques, le gouvernement a décidé de fusionner plusieurs structures de financement : le FBDES, le Fonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes (FAARF), l’Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises (AFP-PME), le Fonds Dumu Ka Fa (FDK), le Fonds Faso Kuna Wili (FKW), le Fonds national d’appui aux travailleurs déflatés et retraités (FONA-DR) et le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT).

Cette fusion aboutit à la création d’un fonds unique, le FBDES « Tõogo », qui signifie Puissance en langue nationale mooré destiné à mieux coordonner les interventions de financement.

Le nouveau fonds permettra de fédérer les ressources nationales et internationales dédiées au développement économique, de rationaliser les dépenses de fonctionnement et de renforcer la supervision ainsi que le contrôle des opérations de financement des bénéficiaires.

Agence d’Information du Burkina (AIB)