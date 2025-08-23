BURKINA-NANDO-CONSEIL-RÉGIONAL-DÉVELOPPEMENT

Conseil régional de Nando : le plan de développement pour 2026-2030 en débat

Koudougou, 23 août 2025 (AIB) – Le gouverneur de la région de Nando Adama Jean Yves Béré a officiellement lancé vendredi à Koudougou, le processus d’élaboration de son Plan régional de développement (PRD) pour la période 2026-2030, a constaté l’AIB.

L’objectif est clair : impliquer toutes les parties prenantes pour assurer un développement harmonieux et durable. Le premier responsable de la région M. Béré a insisté sur l’importance d’un processus inclusif et participatif. Il a encouragé le comité de rédaction à faire en sorte que ce PRD réponde aux aspirations profondes de la population, tout en respectant les orientations nationales.

Le calendrier de travail a été présenté par le Secrétaire général du Conseil régional, Judicaël Kafando, président du comité de rédaction. Il a détaillé les étapes clés et les méthodes pour aboutir à un document consensuel et représentatif des besoins de la région.

Ce nouveau Plan est conçu comme un outil de pilotage essentiel pour la région. Il servira de feuille de route pour le développement de Nando, au cours des cinq prochaines années.

En parallèle, les membres de la commission ad ‘hoc ont reçu une formation spécifique pour les aider à jouer pleinement leur rôle dans ce processus.

Le projet bénéficie de l’appui technique de la Direction générale du développement territorial (DGDT) et de la Direction régionale de l’économie et de la planification (DREP). Il est également soutenu financièrement par la Coopération suisse, via la CADEPAC, dans le cadre du programme DEPAC 3.

Agence d’information du Burkina

PB/AS/ATA