Communication au Burkina : Abdoulazize Bamogo publie un guide juridique

Ouagadougou, 19 juin 2025 (AIB) – Le livre « La Communication au Burkina Faso : cadre légal et institutionnel », écrit par Abdoulazize Bamogo, ancien président du Conseil supérieur de la communication (CSC), a été officiellement dédicacé ce jeudi 19 juin à Ouagadougou.

La cérémonie a été présidée par le président actuel du CSC, Louis Modeste Ouédraogo, parrain de l’événement. L’ouvrage a été présenté par le Dr Cyriaque Paré, en présence de M. Michel Saba, représentant du ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme.

Ce recueil, édité par Éditions Mercury, regroupe 62 textes juridiques et réglementaires sur la communication au Burkina Faso. Organisé en quatre chapitres, il traite des bases juridiques générales, de la réglementation des médias, de la publicité et de la communication électronique. L’ouvrage, de 409 pages, est disponible à la Librairie Mercury au prix de 12 000 FCFA.

Lors de la cérémonie, l’auteur Abdoulazize Bamogo a présenté son livre comme une réponse aux difficultés rencontrées par les professionnels et les citoyens pour accéder aux textes encadrant la communication.

Il a souligné que ce travail permet d’éviter l’ignorance des lois et facilite l’adoption de pratiques responsables, notamment dans un contexte national marqué par la désinformation et les mauvaises pratiques numériques.

« Ce livre constitue une ressource précieuse qui centralise les lois, arrêtés et décrets, facilitant ainsi le travail des journalistes, chercheurs, étudiants et autres professionnels de la communication », a-t-il déclaré.

Louis Modeste Ouédraogo, président du CSC et patron de la cérémonie, a salué l’ouvrage comme une « vitrine pour le Burkina Faso », en ce qu’il regroupe l’ensemble des textes juridiques encadrant la communication dans un seul document.

Selon lui, cet outil contribuera à renforcer la régulation et à améliorer la qualité de l’information diffusée.

Pour sa part, Dr Cyriaque Paré a insisté sur l’importance de ce livre dans le renforcement de l’éthique et de la déontologie professionnelles. Il a qualifié l’ouvrage de « boussole juridique et professionnelle indispensable » pour les médias, les publicitaires et les communicants.

Dans un message transmis par son chargé de mission, M. Michel Saba, le ministre de la Communication a qualifié cette publication d’outil stratégique dans la lutte pour la paix et la cohésion sociale. Il a félicité l’auteur pour son engagement et a invité l’ensemble des acteurs du secteur à se procurer le livre pour une meilleure appropriation des textes réglementaires.

L’ouvrage s’adresse à un large public : journalistes, communicants, chercheurs, étudiants, publicitaires et internautes, chacun pouvant y trouver des réponses précises à ses interrogations. En réunissant les lois sur les médias, la publicité et les communications électroniques, l’auteur propose un référentiel unique, adapté aux enjeux contemporains, notamment ceux liés à l’essor du numérique.

« Ce document est un guide indispensable pour sensibiliser, éduquer et mobiliser autour des valeurs de solidarité, de vigilance et de paix », a-t-il conclu.

Agence d’information du Burkina

