CHAN KETZUG 2024 : les Etalons A’ confiants pour le match d’ouverture contre la Tanzanie

Ouagadougou, 1er Août 2025 (AIB)- Les Etalons A’ ont affiché une confiance en conférence de presse d’avant-match vendredi à Dar-Es-Salam à la veille de leur match d’ouverture du Championnat d’Afrique des nations (CHAN 2024) contre l’un des trois pays hôtes, la Tanzanie au Bzenjamin Mkapa Stadium.

L’entraineur des Etalons A’ Issa Balboné s’est présenté en conférence de presse d’avant-match avec son capitaine Patrick Malo. Le coach a rassuré que « le Burkina s’est très bien préparé. Ça va se sentir dès le premier match ». Son objectif est de faire une belle compétition et aller le plus loin possible.

Son capitaine Patrick Malo affirme a été, on ne peut plus clair ; «tous les joueurs sont prêts. On veut prouver que le Burkina Faso a du talent et sait jouer au football ».

L’équipe burkinabè est arrivée hier jeudi au petit matin à Dar-Es-Salam et a enchaîné dans l’après-midi avec leur première séance d’entraînement pour une récupération active après un long voyage, mais également pour se remettre en jambes avec quelques phases de jeu avec du rythme.

Le Match d’ouverture Tanzanie vs Burkina Faso est prévu pour ce samedi 2 août 2025 à 17h GMT au Benjamin Mkapa Stadium. Le Burkina Faso est logé dans le groupe B avec la Centrafrique, la Mauritanie, le Madagascar et la Tanzanie. Le CHAN KETZUG se joue dans 3 pays (le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie) du 2 au 30 Août 2025.

Agence d’information du Burkina

as/ata