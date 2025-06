CEP 2025 : Le Tuy enregistre un taux de réussite de 93,43 %

Houndé, 19 juin 2025 (AIB)-La province du Tuy, dans la région des Hauts-Bassins, a enregistré un taux de réussite de 93,43 % à l’examen du Certificat d’études primaires (CEP), session 2025.

Sur 5 146 candidats réguliers (2 856 filles et 2 290 garçons), 4 808 sont admis, soit 2 662 filles et 2 146 garçons. Cela donne un taux de réussite de 93, 43% avec 93,21 % pour les filles et 93,71% pour les garçons. La prise en compte des 301 candidats libres ayant pris part à l’examen, donne un taux de réussite au niveau de la province de 92,86 %.

Le directeur provincial de l’éducation préscolaire, primaire et non formelle du Tuy, Ladji Ouattara, a salué ces résultats qu’il juge très satisfaisants.

« Ces résultats sont le fruit d’un processus entamé depuis le forum sur l’éducation tenu l’année dernière à Bobo-Dioulasso >>, a-t-il déclaré. Il a rendu hommage à tous les enseignants, en particulier aux maîtres de CM2, pour leur engagement. Il a également félicité les admis et encouragé les ajournés à redoubler d’efforts.

Sept des huit CEB de la province ont obtenu un taux de réussite supérieur à 90%. L’analyse des résultats montre une amélioration dans toutes les Circonscriptions d’Éducation de Base (CEB) de la province par rapport à la session de 2024.

Par rapport à la session précédente (79,19%), le taux de réussite de la province à augmenté de plus de 13 points ce qui place le Tuy en tête dans la région des Hauts-Bassins, devant le Kénédougou et le Houet.

Selon des sources proches de la direction provinciale en charge de l’éducation primaire du Tuy, c’est la première fois que la province du atteind un tel niveau de réussite au CEP.

