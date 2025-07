«Ce que le gouvernement burkinabè construit en silence, force le respect », Ibrahima Maïga

Ouagadougou, 10 juil. 2025(AIB)- «Ce que le gouvernement burkinabè construit en silence, pendant que d’autres pays s’enlisent dans les dettes et les illusions, force le respect ». C’est ce que le militant panafricaniste Ibrahima Maïga a déclaré dans une interview accordée à l’AIB, au cours de laquelle il a également évoqué son engagement militant et le combat pour la dignité et la souveraineté porté le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Agence d’information du Burkina (AIB) : Dans quel cadre avez-vous séjournez au Burkina Faso, où vous avez été reçu par certaines autorités ?

Ibrahima Maïga (IM) : Je suis ici parce que je ne pouvais pas être ailleurs. Quand un peuple décide de se battre pour sa dignité, on ne reste pas à distance. Je ne suis ni en mission ni en villégiature. Je suis là parce que c’est chez moi, parce que j’ai des frères au front, parce que ce combat m’appartient autant qu’il appartient à chaque Burkinabè. Les autorités m’ont reçu non pas comme une célébrité mais comme un soldat de la cause, un frère parmi les siens.

AIB : Pourquoi avez-vous décidé de prendre fait et cause pour le Chef de l’État et son gouvernement depuis son accession au pouvoir en 2022 ?

IM : Parce qu’il faut avoir perdu tout sens de l’honneur pour rester neutre quand un homme jeune, sans fortune, sans clan, décide de livrer sa vie pour que son peuple revive. Ce n’est pas un président, c’est un insurgé, un veilleur, un fils qui a repris la machette là où les aînés l’avaient laissée. J’ai pris position parce que le silence aurait été une trahison. Parce qu’il représente cette Afrique qu’on croyait disparue : courageuse, incorruptible, enracinée.

AIB : Quels sont vos rapports avec d’autres figures engagées dans la même dynamique que vous, notamment Nathalie Yamb, Kemi Seba, et d’autres personnalités panafricanistes ?

IM : On ne se parle pas tous les jours, mais on sait qu’on appartient à la même veine. Il y a du respect, de l’écoute, parfois des désaccords, et c’est sain. Ce qui nous relie, c’est la douleur de l’Afrique et la colère que cette douleur engendre. On ne cherche pas la lumière, on cherche à rallumer le feu. Le reste n’est que détail.

AIB : Vous considérez-vous comme un panafricaniste ou plutôt comme un défenseur de l’Afrique et du Burkina Faso ?

IM : Je n’ai jamais mis d’étiquette sur mon front. Je suis né dans le sable entre Gao et Falagountou, j’ai grandi entre des peuples qui n’avaient pas besoin de frontières pour se sentir unis. Alors si être panafricaniste, c’est refuser que le sang de Bamako vaille moins que celui d’Abidjan, alors oui, je le suis. Mais mes actes parleront toujours plus que les mots.

AIB : Quel est le sens de votre engagement depuis que vous avez été révélé au grand public burkinabè, notamment à partir de 2015, à travers vos prises de position dénonçant les mauvaises pratiques au sommet de l’État et alertant sur les menaces terroristes ?

IM : C’est un cri que je porte depuis longtemps. Un cri contre la trahison des élites, contre l’aveuglement volontaire, contre l’oubli. En 2015, beaucoup faisaient encore semblant de ne pas voir venir le feu. J’ai crié. On m’a ri au nez. Aujourd’hui, les mêmes cherchent des extincteurs. Ce combat, je l’ai engagé par instinct, par loyauté à la terre qui m’a élevé, et je le poursuivrai tant qu’elle ne sera pas libre.

AIB : Comment appréciez-vous l’évolution de la lutte que vous menez aux côtés des forces de transformation sociale et politique en Afrique ?

IM : Elle avance, avec des pas lourds mais déterminés. Ce n’est pas une révolution de salons, c’est une reconquête qui coûte des vies. Mais chaque paysan qui refuse de fuir, chaque élève qui comprend pourquoi il faut rester, chaque militaire qui tombe sans vendre sa cause, me dit que cette lutte n’est pas vaine. Elle change les cœurs avant de changer les lois.

AIB : Selon vous, qu’est-ce qui peut expliquer que certains Burkinabè se dressent contre leur propre pays en soutenant les terroristes, alors que l’unité nationale devrait primer en cette période critique ?

IM : Le vide. Le vide créé par l’abandon, par l’humiliation, par le mépris. Quand un jeune ne se sent ni écouté ni utile, il devient vulnérable à la haine. Ce n’est pas une excuse, mais c’est une explication. Certains ont été vendus par leurs propres frères bien avant d’être enrôlés par l’ennemi. Il faudra du temps pour réparer cela. Mais il faut commencer par dire la vérité.

AIB : En dehors de la contribution au Fonds de soutien patriotique, quelles actions concrètes les citoyens burkinabè devraient-ils entreprendre pour soutenir l’État et contribuer à la résilience nationale ?

IM : Ne pas voler. Ne pas mentir. Ne pas trahir. Protéger ce qui nous appartient. Tenir sa parole. Respecter ceux qui se battent. Transmettre l’histoire. Refuser la compromission. Ça paraît simple, mais c’est immense. Chaque Burkinabè peut être une digue ou une faille. Le choix est personnel, mais les conséquences sont collectives.

AIB : Quelle lecture faites-vous de la situation actuelle du pays, notamment après la dernière déclaration du Président du Faso appelant les Burkinabè à accompagner l’État à travers des valeurs sociales de référence telles que l’intégrité, le respect du bien public, la solidarité, etc. ?

IM : Il a tout dit. Ce pays a été détruit plus par la trahison que par les balles. On ne peut pas reconstruire avec des cœurs corrompus. Ce que le Président a demandé, c’est un retour à l’essentiel. Pas à la morale, mais à l’éthique. On n’a pas besoin d’universités pour comprendre que voler son pays, c’est se tuer soi-même. On n’a plus le luxe de faire semblant.

AIB : Quelle est votre appréciation des efforts de développement entrepris par le gouvernement, en dépit des défis sécuritaires et économiques ?

Il y a une volonté de faire, et surtout de faire autrement. Le Burkina ne quémande plus, il crée. Il ne copie plus, il invente. Ce n’est pas parfait, rien ne l’est. Mais dans la nuit, même une lampe artisanale est un miracle. Ce que le gouvernement construit en silence, pendant que d’autres pays s’enlisent dans les dettes et les illusions, force le respect.

AIB : Malgré les obstacles, l’Alliance des États du Sahel (AES) poursuit sa structuration. Selon vous, quel devrait être le socle ou le ciment de cette confédération ?

IM : La confiance entre les peuples. Pas entre les ministres, mais entre les enfants des marchés, des casernes, des écoles. Si on bâtit cette alliance sur la vérité, sur les douleurs partagées, sur les rêves assumés, elle tiendra. Il ne faut pas en faire un syndicat d’États, mais une alliance de peuples. Et ça commence par l’écoute, par le respect mutuel, par la parole donnée.

AIB : Quelle est votre position concernant la rupture diplomatique avec la France, la sortie de la CEDEAO, et le rapprochement stratégique avec de nouveaux partenaires comme la Russie, la Chine, et d’autres puissances émergentes ?

IM : Ce n’est pas une rupture, c’est un retour à soi. On a trop longtemps marché avec des chaînes en croyant que c’était des colliers. La France s’est décrédibilisée toute seule. La CEDEAO s’est vendue. Il fallait couper. Et chercher ailleurs ce qu’on ne trouvait plus ici. Pas par fascination pour Moscou ou Pékin, mais parce qu’il fallait respirer. Et choisir ses partenaires avec lucidité.

AIB : L’orientation politique actuelle du Burkina Faso, notamment à travers la Révolution populaire et progressiste, vous semble-t-elle être une réponse adéquate aux défis du terrorisme et de l’impérialisme ?

IM : C’est une réponse de dignité. Et dans un monde où tout s’achète, la dignité est la première arme. Cette révolution n’est pas un slogan, c’est une tentative de ressusciter un peuple. On ne lutte pas contre l’ombre avec des lampes d’emprunt. Il faut allumer son propre feu. Ce que fait le Burkina aujourd’hui, c’est allumer ce feu. Et tant que ce feu brûlera, l’Afrique aura une chance.

