Burkina/Cascades-Délivrance-CNIB

Cascades : L’ONI lance l’opération spéciale de délivrance de CNIB dénommée « j’ai ma CNIB avant d’aller au champ », à Banfora

Banfora, 12 juin 2025 (AIB)- L’Office national d’identification (ONI) en collaboration avec les autorités régionales des Cascades, a organisé la première édition d’une opération spéciale de délivrance de la Carte nationale d’Identité burkinabè (CNIB) dénommé « j’ai ma CNIB avant d’aller au champ », le mercredi 11 juin 2025 à Banfora.

L’Opération spéciale « j’ai ma CNIB avant d’aller au champ » est une initiative ambitieuse, conçue pour répondre aux besoins spécifiques des populations vivant en milieu rural, souvent éloignées des centres urbains et confrontées à des difficultés d’accès aux services de l’ONI.

Le lancement de cette opération vise un double objectif qui est d’anticiper la période de faible fréquentation des centres d’enrôlement durant la campagne agricole humide, période pendant laquelle les populations sont mobilisées dans les champs, et rapprocher les services de l’ONI des citoyens vivant en milieu rural, afin de leur permettre d’obtenir leur CNIB avant le début effectif des travaux champêtres.

L’opération se déroulera sur l’ensemble du territoire nation jusqu’à la fin du mois de juillet 2025. A cet effet, les centres de production de la CNIB de Fada N’gourma, Tenkodogo, Kaya, Ouahigouya, Dédougou, Koudougou, Gaoua, Bobo-Dioulasso, Banfora et Ouagadougou seront pleinement mobilisés, a assuré le Directeur général de l’ONI, Arzouma Daouda Parfait Louré.

« La CNIB n’est pas un simple document administratif. Elle constitue la preuve l’égale de l’existence d’un citoyen. C’est un document fondamental d’accès aux droits et services sociaux de base : droit à l’éducation, accès aux soins de santé, aux services financiers, et à toutes les formes de participation citoyenne. En facilitant l’accès à la CNIB pour les populations rurales, nous contribuons à bâtir un Etat plus équitable, plus proche de ses citoyens, et plus inclusif. Nous renforçons également la sécurité de nos concitoyens, surtout dans le contexte actuel que traverse notre nation. A indiqué, le premier responsable de l’ONI », a-t-il ajouté.

M. Louré a indiqué que cette initiative est donc bien plus qu’une simple opération d’enrôlement. Elle est un acte de justice sociale, un engagement pour l’équité, un moyen de réduire les inégalités territoriales. Elle traduit la volonté du Ministère de la sécurité, à travers l’ONI, de ne laisser aucun citoyen burkinabè de côté, a-t-il confié.

Il a également invité les leaders communautaires, les journalistes et tous les participants à être des relais de cette opération spéciale. A Informer, mobiliser et sensibiliser. « Encourageons nos frères et sœurs vivant en milieu rural à saisir cette opportunité exceptionnelle pour se faire enrôler et obtenir leur CNIB avant d’aller au champ. Ce n’est qu’ensemble, par la synergie de nos efforts, que nous atteindrons les objectifs fixés », a-t-il fait savoir.

Le secrétaire général de la région des Cascades, Toussaint Meda, représentant le gouverneur, a salué les plus hautes autorités du Burkina Faso pour cette belle initiative qui vise à permettre aux populations rurales d’obtenir leur Carte nationale d’identité Burkinabè (CNIB) avant le début de la campagne agricole humide. « Elle permettra également à nos braves agriculteurs qui n’en disposent pas de réaffirmer leur citoyenneté dans un contexte sécuritaire quelque peu difficile, a-t-il ajouté.

M. Meda a saisi l’occasion pour inviter toutes les faitières des organisations paysannes à s’approprier cette initiative afin de se faire massivement enrôler avant de se retrancher dans les villages et hameaux de culture les plus reculés du Burkina Faso. Il a aussi exhorté les populations des villes à porter l’information auprès des leurs afin que cette opération connaisse un franc succès.

Le représentant du gouverneur a lancé également un appel particulier aux chefs de villages, aux leaders communautaires, aux responsables d’organisations paysannes, aux jeunes, aux femmes et à tous ceux qui portent la voix des populations rurales afin qu’ils mobilisent leurs communautés, qu’ils parlent à leurs familles, voisins et collègues de travail. Cette opération nous concerne tous. « Agissons donc en synergie pour faciliter la mobilité de nos frères et sœurs qui manquent d’une CNIB redoutent les déplacements en ville », a-t-il indiqué.

En rappel, l’Office nationale d’identification (ONI) est un établissement public de l’Etat à caractère administratif, créé par le décret n°2004-579 du 15 décembre 2004. Placé sous la tutelle technique du ministère de la Sécurité et la tutelle financière du ministère de l’Economie et des Finances, il est chargé de mettre en œuvre la politique nationale du gouvernement en matière d’identification.

Agence d’information du Burkina JPY/dnk/ata