Cascades/Fête de Tabaski : Les fidèles musulmans ont prié pour la paix et la sécurité au Burkina Faso

Banfora, 06 juin 2025, (AIB) – Les fidèles musulmans de Banfora, à l’instar des autres villes du Burkina Faso ont célébré ce vendredi 06 juin 2025, la fête de l’Aide El kebir, appelé Tabaski ou la fête de mouton. Cette fête est marqué par l’immolation d’un bélier symbolisant l’acceptation d’Abraham d’égorger son unique fils Ismaël en sacrifice à Dieu. Comme à l’accoutumé, c’est la place de la nation qui a accueilli la grande prière dirigé par l’Imam de la grande mosquée de Banfora, Amad Sanogo. Les responsables de plusieurs communautés religieuses et les autorités régionales conduites par le Gouverneur Badabouè Florent Bazié, sont allés apporter leur soutien aux fidèles musulmans de la région.

Les fidèles musulmans de Banfora ont pris d’assaut les lieux de prière ce vendredi 06 juin 2025, jour de la fête de Tabaski. Pour les fidèles musulmans, cette fête de Tabaski est marquée par l’immolation d’un bélier symbolisant l’acceptation et l’obéissance d’Abraham d’égorger son unique fils Ismaël sur l’ordre de Dieu.

Le grand Imam, Amad Sanogo dans son sermon, a exhorté les fidèles musulmans à la promotion de la paix, le partage, le pardon et la tolérance. Il les a invité à rester attachés à Dieu et de respecter les valeurs de l’islam.

El Hadj Ahmad Sanogo a demandé à Allah d’étendre sa main sur notre pays afin que la paix revienne.

A la fin de la prière et du prêche, avant que les fidèles musulmans ne regagnent leurs domiciles, l’Imam de la grande mosquée de Banfora a immolé un bélier blanc en guise de sacrifice d’Abraham.

Nous sommes venus aux noms des plus hautes autorités du Pays pour marquer la proximité avec la communauté musulmane. A expliqué le premier responsable de la région des Cascades. Il a également remercié la communauté musulmane pour les prières et toutes les actions qui sont menées pour la cohésion sociale, le vivre ensemble et le retour de la paix dans la région et dans notre pays. Tout en souhaitant bonne fête de Tabaski à toute la communauté musulmane de Banfora, le Gouverneur de la région des Cascades, Florent Badabouè Bazié, a dit être venu aussi communier avec les musulmans en ce jour béni. Les musulmans nous ont rassuré qu’ils ont priés pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. Il a également souhaité une bonne saison pluvieuse dans le pays afin que les récoltes soient bonnes pour le bonheur des populations. Pour un vivre ensemble nous devons toujours nous pardonner et accepter nos différences. A-t-il ajouté.

M. Bazié a saisi l’occasion pour lancé un message à la communauté musulmane de continuer de prier et de mener des actions pour mobiliser les populations autour des mots d’ordre qui sont donnés par nos plus hautes autorités pour la reconquête du territoire, la sécurisation de notre pays et pour que la paix revienne au Burkina Faso pour permettre le retour des personnes déplacées internes (PDI) dans leurs localités d’origines.

Agence d’information du Burkina

