CAN U17 : les Etalons cadets font un sans-faute à l’IRM et sont prêts pour la compétition

Ouagadougou, 25 mars 2025 (AIB)-Les Etalons cadets du Burkina Faso sur place au Maroc, ont tous passé l’étape de l’Imagerie par résonance magnétique (IRM) sans problème et sont prêts à disputer la CAN de leur catégorie qui se déroule du 30 mars au 19 avril dans le royaume chérifien.

« Nos Etalons U17 présents au Maroc pour le stage de préparation de la compétition continentale ont franchi une étape cruciale vers la CAN U17. Après les tests IRM effectués sur place au Maroc, tous nos jeunes talents sont éligibles pour la compétition », a annoncé la Fédération burkinabè de football sur sa page Facebook.

La FBF ajoute que c’est « une bonne nouvelle qui renforce nos ambitions et ravive l’espoir de voir nos cadets briller sur la scène africaine. L’objectif est clair : la CAN U17 (le trophée : ndlr) et une qualification au mondial ».

Bilan des préparatifs positifs des cadets burkinabè

Les Etalons cadets sont au Maroc depuis près de 10 jours pour prendre part à un stage de préparation. En effet ils ont disputé trois matchs amicaux pour deux victoires contre une défaite. Les poulains d’Oscar Barro ont d’abord perdu contre les cadets marocains (1-0) avant de monter en puissance.

Ils ont par la suite battu les U16 marocains (2-1) avant de s’offrir l’Ouganda U17 par le score de 3 buts à 2. Un bilan positif qui conduira l’équipe burkinabè vers son objectif qui est de remporter la compétition et évidemment s’ouvrir les portes du mondial.

Le Burkina Faso est logé dans le groupe B en compagnie de l’Afrique du sud, du Cameroun et de l’Egypte. La CAN U17 se joue du 30 mars au 19 avril 2025 au Maroc.

