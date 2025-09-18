Camp Vacances Faso Mêbo: « la culture est la racine d’une jeunesse utile à son pays », Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO (Ouagadougou, 18 septembre 2025). Le Ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO est la personnalité invitée du Camp vacances Faso Mêbo de ce mercredi 17 septembre.

M. Pingdwendé Gilbert OUÉDRAOGO a salué l’initiative de ce camp, « une expérience unique » qu’il assimile à l’initiation dans les sociétés traditionnelles. Le Porte-parole du Gouvernement a engagé les enfants à faire honneur à leurs parents qui les ont amenés ici « pour une formation complémentaire à celle scolaire».

« La culture est pour l’Homme ou pour la société, ce que sont les racines pour les plantes et les arbres », indique le ministre Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO aux campeurs.

Il est impossible de construire une Nation, de développer une société durable, avec des valeureux citoyens sans s’appuyer sur la culture, sur les valeurs culturelles, selon lui.

Il a soutenu que l’initiation à travers ce camp vise surtout à enseigner aux campeurs des valeurs intrinsèques aux sociétés traditionnelles. Ces valeurs permettront de faire de ces campeurs des « Burkimbi », des citoyens intègres, qui refusent la fatalité, qui sont honnêtes, travailleurs et respectueux. En somme, les porte-étendards de la Révolution Progressiste Populaire en cours dans notre pays.

« Ce sont autant de valeurs qui font partie de notre culture que nous voulons vous inculquer. Vous êtes la relève de demain, vous êtes l’avenir de ce pays, c’est pourquoi nous avons fait le choix d’accentuer cette formation humaine en votre faveur », soutient le Ministre chargé de la Culture.