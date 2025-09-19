Burkina-Camp vacances-Faso Mêbo-Solidarité

Camp vacances Faso Mêbo 2ème vague : les parents des campeurs offrent des kits scolaires au pupilles de la nation et du ciment à Faso Mêbo

Ouagadougou, 19 sept. 2025. (AIB)- Les parents des campeurs de la deuxième vague du camp vacances Faso Mêbo ont organisé vendredi, une journée de solidarité et de patriotisme. Ils ont remis des kits scolaires d’une valeur d’un millions 250 mille F CFA aux pupilles de la nation et 2 tonnes de ciment pour soutenir l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

Des kits scolaires d’une valeur de 1 million 250 millions francs CFA au profit des pupilles de nation ainsi que 2 tonnes de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo.

L’initiative est des parents de la deuxième vague du Camp vacances Faso Mêbo.

Ainsi, 400 enfants de Forces de défense et de sécurité tombés pour la nation auront chacun un kit scolaire composé de cahiers, de stylos, d’un trousseau de mathématique, d’une ardoise, des crayons de papiers et de couleur.

« Nous avons voulu apporter du sourire aux enfants de nos FDS tombés au front. Nous avons donc lancé une contribution volontaire pour collecter les fonds » déclare Kassoum Ouédraogo, président des parents des campeurs de la deuxième vague du Camp vacances Faso Mêbo.

Le Capitaine Gustave Bambara, représentant la Directrice générale de l’Action sociale et des services psychologiques des Armées a remercié les donateurs du jour.

« C’est véritablement une action louable qui se fait aujourd’hui car cela va impacter positivement la vie des bénéficiaires. Ce don nous aide à aider les orphelins. C’est la construction d’une vie pour le futur » relève le Capitaine Bambara.

Les parents des campeurs ont appelé l’ensemble des populations à soutenir l’initiative présidentielle Faso Mêbo et avoir un esprit de solidarité en accompagnant nos FDS.

En plus du ciment remis à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, les parents des campeurs ont servi de main d’œuvre en aidant à la confection de pavés sur le site.

Agence d’information du Burkina

OS/ata