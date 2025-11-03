Burkina : Une délégation d’Afro-descendants communie avec les « Wayignan »

Ouagadougou, le 3 novembre 2025 (AIB)-Une délégation d’Afro-descendants, conduite par Ivon L. King, a communié avec les membres de la veille citoyenne (Wayignan) dans la nuit du dimanche à lundi, au rond-point des Nations unies. Cette initiative vise à réaffirmer leur engagement à soutenir la vision de la Révolution progressiste populaire portée par le Camarade Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, et les masses populaires.

La nuit du dimanche 2 au lundi 3 novembre 2025 a été une nouvelle occasion pour les Wayignan et leurs hôtes du jour, les Afro-descendants, de faire vibrer le rond-point des Nations unies, ou rond-point IB, autour des idéaux du Capitaine Traoré et de réaffirmer leur patriotisme.

« J’ai été impressionné par la bravoure de cette jeunesse, prête à sacrifier sa vie pour protéger le Capitaine Ibrahim Traoré », a déclaré Ivon L. King.

Âgé de 80 ans, Ivon L. King est un Afro-descendant, colonel à la retraite de l’armée américaine et enseignant dans plusieurs universités.

« J’ai beaucoup appris du Burkina Faso, mais dès l’arrivée de cet homme brave qu’est Ibrahim Traoré, j’ai décidé de faire du Burkina Faso ma nouvelle terre. Je veux mourir sur la terre de mes ancêtres », a-t-il indiqué.

Selon lui, ce nouveau chapitre de sa vie sera consacré à contribuer, par son expertise et son expérience, à la révolution menée par le Capitaine Traoré.

Il a ajouté : « Je veux vivre au village, je veux travailler la terre, enseigner et investir auprès de la jeunesse burkinabè. C’est ma nouvelle mission de volontariat. »

Pour sa part, le secrétaire général de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne (CNAVC), Ghislain Dabiré, a affirmé : « Nous sommes très fiers de constater qu’aujourd’hui, dans le monde, beaucoup n’ont pas oublié que le Burkina mène une lutte pour l’indépendance et la souveraineté. »

Selon lui, la visite de la délégation des Afro-descendants est une initiative qui « galvanise notre jeunesse, ainsi que tous ceux qui sont assoiffés de souveraineté et d’indépendance ».

M. Dabiré a ajouté : « Nous avons tracé la voie de la vérité et nous ne doutons pas de notre engagement. C’est pourquoi nous sommes très fiers de les recevoir aujourd’hui parmi nous. »

Et de conclure : « Je crois que ces Afro-descendants seront des relais. Pour ceux qui ne nous croiraient pas, la porte du Burkina Faso reste ouverte et nous serons toujours prêts à les accueillir. »

Agence d’Information du Burkina (AIB)

FT/ata