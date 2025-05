Burkina : Une avenue baptisée en hommage à l’ancien président ghanéen John Jerry Rawlings

Ouagadougou, 18 mai 2025 (AIB) – Les autorités burkinabè ont dédié dimanche une avenue de la capitale Ouagadougou à l’ex-président du Ghana, John Jerry Rawlings, un grand ami du capitaine Thomas Sankara et du Burkina Faso.

En marge de l’inauguration du mausolée Thomas Sankara, une nouvelle avenue située au quartier Dassasgho de Ouagadougou a été baptisée en hommage à l’ancien président ghanéen John Jerry Rawlings, considéré comme « un grand combattant de l’émancipation du continent africain ».

La nouvelle avenue dédiée au président John Jerry Rawlings longe le côté ouest du mur du Musée national pour relier le boulevard Capitaine Isidore Noël Thomas Sankara.

« Ouagadougou, la ville hospitalière et de brassage des peuples, est fière de dédier une de ses avenues au président John Jerry Rawlings, qui fut un acteur majeur de la solide amitié qui unit le Burkina Faso et le Ghana », a indiqué le Premier ministre, représenté par le ministre de la Communication Gilbert Pingdwendé Ouédraogo.

Pour lui, cet hommage est une reconnaissance du peuple burkinabè des appuis multiformes et désintéressés que le président Rawlings (1947-2020), qui a dirigé le Ghana de juin à septembre 1979 puis de 1981 à 1993, a apportés au père de la Révolution burkinabè, le capitaine Thomas Sankara.

« Le baptême de cette avenue au nom du président John Jerry Rawlings est une invite à consolider tout ce qui unit nos deux peuples et à faire en sorte que les générations présentes et futures poursuivent notre objectif commun, celui de construire une Afrique unie et prospère », a ajouté le ministre Ouédraogo.

La cérémonie symbolique de baptême a connu la participation d’une forte délégation venue de la République du Ghana dont les proches du défunt président.

Agence d’information du Burkina

YOS/ata

Photos: AIB et minute.bf