Burkina-Sécurité-Démantèlement-Réseau-Espionnage

Burkina : Un réseau d’espionnage dirigé par l’ONG étrangère INSO démantelé

Ouagadougou, 7 oct. 2025 (AIB)- Le gouvernement du Burkina Faso a annoncé ce mardi, le démantèlement d’un réseau d’espionnage dirigé par l’ONG étrangère International NGO Safety Organisation (INSO), dont le siège est aux Pays-Bas. Selon le ministre chargé de la Sécurité, Mahamadou SANA, l’organisation intervient au Burkina Faso depuis 2019, collecte systématiquement et secrètement des informations sensibles sur les activités sécuritaires, politiques et administratives du pays, en violation de la convention d’établissement.

Le mode opératoire de cette ONG consistait à la collecte des données sur les itinéraires et compositions des convois militaires, les positions des unités, leurs coordonnées GPS précisaient les lieux d’accrochage des FDS avec les terroristes, et le nombre de victimes après des opérations. « C’est ce que INSO a orchestrée comme informations destinées à ses partenaires financiers étrangers », a déclaré le Ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana.

L’ONG a recruté des nationaux de divers profils, y compris des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des relais communautaires (commerçants, employés, infirmiers) fortement rémunérés pour collecter les données.

Suite à la suspension de ses activités, plusieurs employés ont été interpellés, dont le directeur des programmes, un tchèque et la directrice adjointe, une franco-sénégalaise. Tous ceux qui sont impliqués, y compris les collaborateurs burkinabè, seront présentés au procureur du Faso pour espionnage et trahison, conformément au Code pénal.

A cette occasion, Le ministre de la Sécurité a lancé un appel à la vigilance et au patriotisme du peuple, exhortant les citoyens à dénoncer tout comportement ou activité suspecte, et à ne pas « marchander » leur intégrité contre l’argent de l’impérialisme.

Agence d’Information du Burkina

WS/bbp