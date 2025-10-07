BURKINA-EDUCATION-DON-KITS-SCOLAIRES

Bassitenga : Le groupe SOCOM Burkina offre des kits scolaires aux élèves de Pèlègtenga

Ziniaré, 7 oct. 2025 (AIB)- Le Président directeur général (PDG) du groupe SOCOM Burkina a remis ce mardi, des fournitures scolaires au profit des écoliers et élèves de Pèlègtenga, pour leurs permettre d’aborder l’année scolaire dans de bonnes conditions.

Depuis 2019, le groupe SOCOM Burkina a entamé des actions de solidarité pour le bien-être de la population de son village natal Gombogo dans la commune rurale de Pèlègtenga.

Ce don de fournitures scolaires composées essentiellement de cahiers et de stylos seront distribués à six écoles primaires et deux collèges.

« Éduquer, c’est investir dans le capital humain qui fait marcher la société en créant un environnement propice à la compréhension, la tolérance et au respect des différences culturelles », a déclaré le Président directeur général (PDG) du groupe SOCOM Burkina, El Hadj Boukaré Ouédraogo.

« À travers ce geste, le groupe SOCOM Burkina veut apporter sa contribution à la bâtisse d’un Burkina meilleur et résiliant dans un contexte de défis sécuritaires », a relevé El Hadj Boukaré Ouédraogo.

Il a par ailleurs invité les enfants à travailler avec assiduité, de respecter leurs parents et enseignants qui fournissent des efforts inlassables pour leur réussite.

Le PDG, El Hadj Boukaré Ouédraogo a également réaffirmé son engagement à poursuivre ses actions de solidarité dans d’autres établissements.

Le directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle (DPEPPNF) de la province de Bassitenga, Yacouba Guigma, a remercié le donateur, pour ce geste inestimable, qui, en cette période de soudure, enlève une épine des pieds des parents d’élèves.

En outre, il a traduit sa reconnaissance aux enseignants pour les actions qu’ils mènent au profit des élèves et les encourage à bien guider les enfants et à faire bon usage du matériel reçu.

Parmi les bénéficiaires, des élèves ont exprimé leur joie et leur gratitude. « Aujourd’hui, nous sommes contents du soutien que nous venons de recevoir. Grâce au donateur, nous allons débuter l’année scolaire sans souci de fournitures », a confié Gafarou Pasgo, élève de 3eme.

Ces actions de solidarité entamées par le groupe SOCOM vise à offrir aux élèves une éducation de qualité pour tous.

Agence d’Information du Burkina

Red/bbp