Burkina : Un festival pour renforcer la résilience des filles et fils de Rollo

Ouagadougou, 6 sept. 2025 (AIB)- L’association Woum-Taaba a organisé samedi, un festival dénommé «Seeg-Taba» pour promouvoir la cohésion sociale et renforcer la résilience des filles et fils de la commune de Rollo. Ce festival placé sous le thème « Le défi du dialogue social et la cohésion sociale dans l’indifférence : Quelle contribution de ses filles et fils ? » a été organisé sous le patronage du directeur de la télévision nationale du Burkina, Pascal Kané.

« Nous voulons à travers notre festival, rassembler les filles et fils de la commune de Rollo, car nous nous sommes dispersés, à cause de l’insécurité qui prévaut dans notre localité », a indiqué la présidente de l’association Woum-Taaba de Rollo, Adama Wermi.

Mme Wermi a expliqué que ce rendez-vous culturel et citoyen de 24h constitue pour les ressortissants de la commune rurale de Rollo, une occasion de cohésion sociale et de renforcement de la résilience entre les filles et fils de la localité.

La présidente de l’association s’exprimait samedi à Ouagadougou, au cours de la première édition du festival « Le défi du dialogue social et la cohésion sociale dans l’indifférence : Quelle contribution de ses filles et fils ? ».

De son avis, la thématique de l’édition 2025 n’est pas fortuite, car selon elle, le Burkina Faso traverse une période difficile de son histoire et que le dialogue social demeure un facteur clé pour la construction d’un avenir prospère et durable.

« Le dialogue est une arme pacifique, Il permet d’écouter, de comprendre et d’apaiser toute situation conflictuelle », a soutenu Adama Wermi.

Pour la première responsable de l’association Woum-Taaba, les différences des populations doivent produire une harmonie pour la promotion d’une paix durable dans le pays.

Dame Wermi a souhaité également que la deuxième édition du festival se tienne dans la commune de Rollo avec le retour de la paix au Burkina Faso.

Le patron de la cérémonie, par ailleurs directeur de la télévision nationale du Burkina et natif de la commune de Rollo, Pascal Kané, s’est dit satisfait du choix porté sur sa modeste personne pour présider l’événement culturel.

« Chers parents de Rollo, notre rassemblement aujourd’hui est une leçon de courage et de dignité », a confié M. Kané.

Pour lui, l’organisation du festival «Seeg-Taaba», démontre une fois de plus que les ressortissants de Rollo sont unis et résilients.

À l’écouter, il faut transformer l’adversité en une occasion de retrouvailles, d’affirmation et de préparation de l’avenir tout en soulignant que l’association a redonné de l’espoir et de la fierté à toute une communauté.

« Je lance un appel aux filles et fils de la commune de Rollo de rester solidaires et unis car c’est ensemble que nous pouvons surmonter les défis », a exhorté le directeur de la télévision nationale.

Le parrain de la cérémonie, sa Majesté Naaba Tougri Tensoba de Pogoro, a pour sa part, salué l’initiative de l’association qui promeut la paix.

Sa Majesté a aussi souhaité que cette initiative se pérennise davantage pour le bonheur des ressortissants de Rollo tout en priant les mânes des ancêtres pour le retour de la paix au Burkina Faso.

Ce festival a été ponctué, entre autres, par une conférence sur le thème, un rasand-daaga, des prestations d’artistes et un match de football entre les Forces de défense et de sécurité (FDS) les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP).

Cette première du festival « Seeg-Taba» a été co-parrainé par le représentant des jeunes, Gaëtan Ouermi avec la participation du roi du Loroum, sa Majesté Naaba Baongho.

Agence d’information du Burkina

NO/BBP