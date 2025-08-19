Burkina-Sport-Tournoi-Maracana-Cohésion-Sociale

Burkina/Sport : WOODAN FC sacré champion de la 2e édition du tournoi de Maracana « Cohésion Sociale »

Ouagadougou, 18 août 2025 (AIB) – WOODAN FC a remporté, dimanche au quartier Samandin de Ouagadougou, la 2e édition du tournoi de Maracana « Cohésion Sociale », initié par l’association Faso Beogo Yinga pour promouvoir l’union, le dialogue et la solidarité entre Burkinabè.

Après un temps réglementaire soldé par un nul (2-2), WOODAN FC a dominé National FC aux tirs aux buts (5-4). Le vainqueur repart avec 50 000 FCFA, un jeu de maillots, un ballon et le trophée. Son adversaire malheureux empoche 30 000 FCFA, un jeu de maillots et un ballon. Les troisième et quatrième ont respectivement reçu 10 000 FCFA et 10 000 FCFA.

Le Vice-président de l’association Faso Beogo Yinga, Souleymane Tindimba, a salué un pari réussi, soulignant que ce tournoi, au-delà de son caractère sportif, constitue « un message fort d’union entre les filles et fils du pays, dans toutes nos diversités ». Il a également réaffirmé son soutien aux Forces de défense et de sécurité (FDS) et aux Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), « qui veillent jour et nuit, au prix de leurs vies, pour la liberté et la paix ».

M. Tindimba a, en outre, invité les acteurs culturels et sportifs à s’engager davantage dans la sensibilisation populaire autour de la vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, une vision « fondée sur la souveraineté, la dignité et la justice sociale ».

De son avis, la jeunesse, désormais très informée grâce aux réseaux sociaux, doit mettre à profit ces outils pour vulgariser les idéaux de la révolution populaire et progressiste. « Une nation n’appartient pas à une seule personne mais à tous. Nous devons œuvrer à préserver ce bien commun afin de faire prévaloir l’intérêt général sur l’intérêt individuel », a-t-il déclaré.

Le parrain de l’édition, El hadj Mahamadi Zoungrana, a abondé dans le même sens, appelant à l’union et à la cohésion sociale, gages d’un Burkina uni et prospère.

Le président du mois de la Coordination nationales des associations de veille citoyenne (CNAVC), Mahamoudou Ouédraogo a, pour sa part, exhorté les autres structures a initié de telles activités qui participe de la cohésion sociale et de la promotion des idéaux de la révolution.

La finale a également été marquée par une opération de don de sang au profit des forces combattantes, ainsi que par d’autres activités ludiques dont une finale de pétanque.

Agence d’Information du Burkina

