BURKINA-PASSATION-CHARGE-MINISTERE-SPORT-DCRP

Burkina/Sport : Le nouveau directeur de la Communication appelle ses collaborateurs à faire front commun pour la visibilité du département

Ouagadougou, 21 août 2025 (AIB)-La conseillère technique du ministère en charge du Sport représentant le directeur de cabinet, Laurencia Napon/Sanou, a installé jeudi, le nouveau directeur en charge de la Communication dudit ministère, Adama sondé Sanou. Il a appelé ses collaborateurs à faire front commun pour la visibilité du département.

Adama Sondé Sanou a été installé ce jeudi 21 août 2025, à Ouagadougou à la tête de la direction de la communication du ministère en charge des Sports.

« Je suis conscient des attentes, des enjeux et des défis qui sont énormes et qui requièrent une action d’ensemble », a-t-il indiqué.

Il a laissé entendre qu’il mesure l’enjeu de sa nouvelle mission et a appelé ses collaborateurs désormais à faire front commun avec lui afin qu’ils relèvent le défi de la visibilité sur les actions du ministère.

M. Sanou a salué le travail abattu par son prédécesseur et a inscrit son action dans la continuité.

Apres avoir passé dix mois à la tête de la direction de la communication, Gildas Ouédraogo, est reparti avec un sentiment d’avoir bien accompli sa mission.

« Je vous exhorte à demeurer solidaires et engagés, car servir la Nation est une mission qui nous transcende et nous élève », a-t-il adressé à ses anciens collaborateurs.

La conseillère technique du ministère en charge du Sport, Laurencia Napon/Sanou, a invité le directeur entré à travailler à être en phase avec la dynamique impulsée par le ministre des sports, de la Jeunesse et de l’emploi.

Agence d’Information du Burkina

KTA/LC/OS/ATA