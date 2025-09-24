BURKINA-SOUTENANCE-ISTIC-JOURNALISME

Burkina/Soutenance : Ifzou Kiemdé évalue l’impact des chroniques dans le journal parlé de la RTB Radio en 2024

Ouagadougou, 23 sept. 2025 (AIB) – L’étudiant du cycle A de l’Institut des sciences et techniques de l’information et de la communication (ISTIC), Ifzou Kiemdé, a présenté ce mardi 23 septembre 2025 son mémoire de stage consacré à « L’apport des chroniques dans le journal parlé de la RTB Radio en 2024 ». Ce travail lui a valu la note de 18/20, assortie des encouragements du jury.

Les soutenances du cycle A de l’ISTIC ont été officiellement lancées ce mardi 23 septembre 2025.

Pour la session de Ifzou Kiemdé, le jury était composé d’Elie Zan (président), de Nayalgdo Paul Sawadogo (rapporteur) et de Baba Hama (directeur de mémoire).

Le jury a jugé le sujet pertinent et le travail mené avec sérieux.

Dans son étude, l’impétrant s’est appuyé sur une enquête auprès de 200 auditeurs, des entretiens avec plusieurs directeurs de communication ainsi que l’analyse de 12 chroniques diffusées à l’antenne.

Ses recherches ont révélé que les angles de traitement manquent souvent de diversité et de profondeur, que les chroniqueurs ne bénéficient pas de formation spécialisée et que les attentes du public ne sont pas toujours satisfaites, même si plus de la moitié des auditeurs jugent les chroniques globalement utiles.

Face à ces insuffisances, il a proposé plusieurs pistes d’amélioration : relancer la chronique économique pour couvrir l’ensemble de la semaine, diversifier les thématiques (sport, sécurité, agriculture), engager une politique claire de spécialisation des journalistes et instaurer un cahier de charges pour encadrer la production des chroniques.

Il a suggéré aussi la création de « desks » d’appui, la transformation des chroniques en podcasts, leur diffusion en direct dans des émissions filmées, ainsi qu’un renforcement de la spécialisation dans la formation dispensée à l’ISTIC.

Pour Ifzou Kiemdé, ce mémoire se veut une modeste contribution à l’amélioration du journal parlé de la RTB Radio.

Il a recommandé d’ailleurs qu’une étude ultérieure s’intéresse à l’impact réel des chroniques sur la sensibilisation des auditeurs aux problématiques abordées.

Agence d’information du Burkina

