Burkina/Solidarité : La CARFO offre 1198 bourses scolaires d’une valeur de 100 000 F CFA chacune à des orphelins

Ouagadougou, 19 sept. 2025 (AIB)- Dans le cadre de la 18e édition de la cérémonie de remise de bourses scolaires aux orphelins, la Caisse autonome de Retraite des Fonctionnaires (CARFO) a remis ce vendredi matin, 1198 bourses scolaires d’une valeur de 100 000 FCFA chacune, aux ayants droit de ses pensionnés décédés et à ceux des forces combattantes tombées sur le champ de bataille. Cet octroi des bourses vise à faciliter l’accès à l’éducation par les orphelins.

La cérémonie a été marquée par l’octroi de 1 198 bourses scolaires aux orphelins des pensionnés de la CARFO et des forces de défense et de sécurité, pour un montant global de 119 800 000 F CFA.

Elle a également connu la remise de dons en nature, dont des sacs de riz destinés aux tutrices des orphelins, la distribution d’attestations de réussite au baccalauréat aux élèves, ainsi que l’attribution de prix d’excellence d’une valeur de 200 000 F CFA chacun aux dix meilleurs bacheliers boursiers de la CARFO, sans oublier des prix d’encouragement pour l’ensemble des lauréats.

Les partenaires techniques et financiers ont aussi remis des chèques géants lors de la cérémonie pour un montant global mobilisé de 54 600 000 F CFA. En retour, la CARFO les a remis des attestations en guise de reconnaissance.

Selon le directeur général de la CARFO, Hyacinthe Tamalgo, sa structure bénéficie de l’accompagnement de partenaires techniques depuis le début de l’opération de remise de bourses scolaires aux orphelins en 2008.

Il a indiqué que l’action de la CARFO soutenue par ses partenaires a permis aux bénéficiaires d’obtenir des résultats scolaires fort appréciable, l’année écoulée.

« Sur un total de 293 candidats aux examens scolaires de l’année 2024-2025, 199 boursiers ont été admis, soit un taux de réussite global de 67, 92%. La répartition par type d’examen est la suivante : 72 boursiers ont été admis au baccalauréat sur 112 candidats, 12 admis sur 20 au BEP, 58 admis sur 100 au BEPC, 44 admis sur 46 au CEP, ainsi que 7 admis sur 9 au CAP et les 2 présentés au BQP et au CQP ont brillamment réussi leurs examens, etc. », a soutenu le directeur général.

M. Tamalgo estime que les témoignages émouvants des représentants des orphelins montrent que cette cérémonie a tout le mérite d’être pérennisée.

Deux éléments majeurs ont marqué l’innovation de cette 18e édition. Il s’agit dans un premier temps de la digitalisation des payements des bourses. Depuis 2024, la CARFO paye les bourses des orphelins par les plateformes en ligne des téléphones mobiles. La deuxième innovation est la sélection des bourses sur une plateforme. Cette option vient remplacer celle manuelle pour les dépôts de demande et de traitement en ligne, dans un souci de célérité et de transparence

Pour le patron de la cérémonie, le ministre en charge de la Fonction publique, Mathias Traoré, cette opération, loin d’être une simple tradition, est une réponse dynamique aux aspirations des populations.

Pour lui, cette cérémonie prend appui sur l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ) afin de permettre à tous les Burkinabè d’avoir accès à une éducation innovante, débarrassée des insuffisances de tous ordres.

M. Traoré a invité l’ensemble des Burkinabè à une introspection sur le don de soi, l’intérêt général, la solidarité et le patriotisme.

Agence d’information du Burkina

BBP/Yos