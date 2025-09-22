Burkina-Coopération-Arabie-Saoudite-Remise-Kits-Alimentaires

Burkina/Sécurité alimentaire : Le Royaume d’Arabie Saoudite apporte un soutien de 38 900 kits alimentaires

Ouagadougou, 21 sept. 2025 (AIB) – Le Royaume d’Arabie Saoudite a offert dimanche 38 900 kits alimentaires pouvant nourrir 233 400 personnes pendant un mois à l’État burkinabè, au profit des personnes déplacées internes et de leurs hôtes.

D’une valeur estimée à plus d’un milliard de francs CFA, le don remis par l’intermédiaire de l’Association pour la bienveillance alimentaire (ABH) sera distribué sur 16 sites à travers le pays.

Chaque kit alimentaire est composé de 25 kg de riz, 10 kg de maïs, 3 litres d’huile, 1 kg de sucre et 1 kg de sel.

Selon l’Ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite, Fahad A. Aldosari, ce don, qui s’inscrit dans le cadre du projet d’appui à la sécurité alimentaire du Burkina Faso, constitue un cadeau de son pays au peuple frère du pays des hommes intègres.

Le diplomate saoudien a indiqué que ce don coïncide avec la célébration du 60e anniversaire de la relation diplomatique entre le Burkina Faso et son pays, d’une part, et la célébration du 95e anniversaire de l’unification de l’Arabie Saoudite, d’autre part.

Pour le président de l’Association pour la bienveillance alimentaire, Almoubarak Ag Mohamed, les bénéficiaires du projet ont été sélectionnés en parfaite collaboration entre sa structure et les services de l’Action humanitaire dans chacune des localités bénéficiaires.

« Nous avons ciblé, en coordination avec le ministère de l’Action humanitaire, 16 localités sur le territoire national dans plus de 4 régions du Burkina Faso. Les bénéficiaires sont essentiellement des déplacés internes, des communautés hôtes et des réfugiés », a-t-il précisé.

Agence d’information du Burkina

