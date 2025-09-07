Burkina-Santé-Pharmacie-Laboratoire-Endogène

Burkina/Santé : La souveraineté pharmaceutique au cœur d’un panel

Ouagadougou, 06 sept. 2025 (AIB)- Des acteurs du médicament ont tenu samedi, un panel en lien avec la souveraineté pharmaceutique sur le thème : « Industrie pharmaceutique : réalités, défis et perspectives de la production locale au Burkina Faso ».

Dans le cadre de la célébration des 25 ans du laboratoire pharmaceutique Galénique des médicaments modernes et traditionnels (Gamet), les acteurs de l’industrie pharmaceutique ont tenu samedi matin, un panel sur le thème : « Industrie pharmaceutique : réalités, défis et perspectives de la production locale au Burkina Faso ».

Les acteurs de l’industrie pharmaceutique au Burkina Faso sont confrontés à des défis liés à la disponibilité des matières premières, d’équipements de production et de distribution ainsi qu’une concurrence vis-à-vis des industries étrangères.

C’est ce qui ressort de la table ronde organisée à l’occasion de la commémoration des 25 ans du laboratoire pharmaceutique Gamet dans le but d’une synergie d’actions des acteurs du domaine.

Deux panels ont permis aux membres des industries pharmaceutiques, aus étudiants ainsi qu’aux distributeurs d’évoquer les réalités, les défis et les perspectives du secteur industriel de la fabrication des médicaments au Burkina Faso.

« Dans la dynamique de la souveraineté sanitaire, il faut arriver à susciter des vocations. C’est ce que nous souhaitons arriver à parvenir. Nous pensons qu’avec la vision qui est présentée par le Chef de l’Etat, qui est aussi la nôtre, nous portons le message que les initiatives de fabrication locale de production pharmaceutique existent » affirme Dr Anicet Sawadogo, Directeur général du laboratoire Gamet.

Pour Dr Nédié Nao, président de l’ordre national des pharmaciens du Burkina, l’industrie pharmaceutique tend désormais vers la souveraineté pharmaceutique.

« La vision c’est qu’aujourd’hui, nous puissions au niveau local, faire de notre mieux pour répondre aux besoins de nos populations. Notre objectif est d’arriver à mettre ces produits à la disposition de nos populations partout où ils se trouvent » confie Dr Nao.

Le président du syndicat national de l’ordre des pharmaciens, Dr Ismaël Bidiga a également marqué sa présence à cette rencontre.

« Le réseau de distribution des officines doit être maintenu et garanti. Le syndicat des pharmaciens avec son activité de soutien au développement industriel permet aujourd’hui d’accompagner toutes les organisations de s’installer » relève Dr Bidiga.

Le ministre de la Santé, président de la cérémonie, représenté par son Directeur de Cabinet, Dr Adjima Combari, prône la souveraineté pharmaceutique.

« On ne peut réaliser la souveraineté pharmaceutique sans qu’une production locale ne soit bien soutenue. Les recommandations issues de cette table ronde seront utilisées, pas seulement par le ministère de la Santé mais pour tous les autres sectoriels qui sont concernés, pour continuer à écrire une belle feuille de route qui doit aboutir à cette vision des plus hautes autorités du pays » explique Dr Adjima Combari.

Cette vision est partagée dans l’espace AES, en témoigne la présence à ces panels de Dr Abdoulaye Konipo, invité d’honneur de la République du Mali.

« Pas de médicaments de qualité sans production locale pharmaceutique. C’est une question de souveraineté » a rappelé Dr Konipo.

Agence d’information du Burkina

