Burkina : Saisie d’explosifs, de cyanure et de denrées impropres à la consommation par la douane

Ouagadougou, 27 oct. 2025 (AIB)-La Direction générale des Douanes a présenté, ce lundi 27 octobre 2025, plusieurs cargaisons de marchandises saisies au cours d’une vaste opération de contrôle menée sur l’ensemble du territoire national. Ces saisies concernent notamment des produits dangereux tels que des explosifs, des détonateurs, du cyanure et des denrées alimentaires impropres à la consommation.

Selon le directeur général des Douanes, Yve Kafando, ces opérations, réalisées sur une période d’environ trois mois, ont permis de retirer du circuit commercial plusieurs types de marchandises introduites en violation de la réglementation en vigueur.

« Nous avons procédé à la saisie de produits très sensibles, notamment des explosifs, des détonateurs et des rouleaux de fil détonateur », a-t-il indiqué, précisant que ces marchandises représentent un risque majeur pour la sécurité nationale.

Face à la dangerosité de ces produits, la Direction générale a pris attache avec le Génie militaire afin d’assurer leur destruction dans des conditions sécurisées.

Le directeur central adjoint du Génie militaire, le lieutenant-colonel Tedono Aristide Alira, a salué la collaboration avec la douane et rappelé que ces saisies contribuent directement à la lutte contre le terrorisme.

« Ces éléments auraient pu servir à la fabrication d’engins explosifs improvisés. Leur retrait du circuit est un soulagement pour nos forces de défense et pour les populations civiles », a-t-il souligné, avant d’annoncer que l’armée procédera à la destruction des stocks conformément aux procédures en vigueur.

Outre les produits explosifs, la douane a également mis la main sur 267 sacs de cyanure dissimulés dans un camion de riz, ainsi que sur des cargaisons de poulets surgelés et de vivres frais importés par des voies non conformes.

« Ces marchandises mettent en péril la santé des populations et ne peuvent être tolérées sur notre territoire », a insisté M. Kafando, ajoutant que les produits alimentaires seront soumis à des analyses par le Laboratoire national de santé publique (LNSP) afin de déterminer leur aptitude à la consommation. Les produits déclarés propres à la consommation feront l’objet d’une vente après autorisation judiciaire, tandis que ceux impropres ou interdits seront détruits.

Le directeur général des Douanes a enfin salué les efforts des unités de surveillance et les a encouragées à maintenir la vigilance afin de protéger les populations et d’assainir le marché national.

Agence d’Information du Burkina

OS/ATA