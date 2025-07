Burkina-Santé-Visite-Royale-Hôpital

Burkina : Sa Majesté le Chef de Canton Bôbô-Mandarê visite le site du nouveau Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Pala à Bobo-Dioulasso

Ouagadougou, 16 juil. 2025 (AIB)-Sa Majesté le Chef de Canton Bôbô-Mandarê, a effectué le samedi 12 juillet 2025, un déplacement sur le site du nouveau Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Pala à Bobo-Dioulasso pour constater l’état d’avancement des travaux de cette infrastructure sanitaire majeure en cours de réalisation.

Sa Majesté le Chef de Canton Bôbô-Mandarê, était accompagné d’une forte délégation de notabilités, de chefs coutumiers et traditionnels, des chefs des Villages et quartier, des coutumiers Bôbô-Mandarê, des dozos, des chefs des Communautés Peulh, Dafing, etc…

Il a salué les efforts des ouvriers, des ingénieurs, des techniciens et des responsables du chantier, et les a encouragés pour leur engagement et leur dévouement, tout en rappelant l’importance de ce centre hospitalier comme fierté régionale et nationale et levier de développement sanitaire pour les générations futures.

Le Chef du Village de Pala, (lieu où a été construit l’hôpital) entouré des premiers responsables techniques du projet, a réservé un accueil des plus chaleureux à Sa Majesté, honoré par cette marque de considération royale.

Les responsables du grand chantier du CHU de Pala ont exprimé leur profonde gratitude et leur reconnaissance pour cette visite hautement symbolique, qui marque le soutien indéfectible des autorités coutumières à tout projet de développement sur les terres de Sya.

Le chef de projet chinois, Li Zhengshan, ainsi que son équipe, ont chaleureusement accueilli tous les visiteurs. M. Li a présenté en détail l’état d’avancement du projet au chef de canton. Il a exprimé sa gratitude pour la visite du chef ainsi que la population locale pour sa contribution au bon déroulement du projet.

Sa Majesté a rappelé à tous l’importance de préserver et de valoriser ce patrimoine en construction, qui demain, portera espoir et guérison pour toute la population.

Le nouvel Centre Hospitalier Universitaire (CHU) CHU de Pala s’étend sur environ 30 hectares, avec une capacité d’accueil de 500 lits. Il est réalisé par le groupe chinois Beijing Urban Construction Group (BUCG) grâce au partenariat Chine–Burkina Faso.

L’hôpital comprendra 9 zones fonctionnelles : consultations, urgences, hospitalisation, technologie médicale, imagerie de pointe, bloc opératoire, soins intensifs, formation, administration, ainsi que des logements pour les experts chinois et sera un établissement de référence dans la sous-région, desservant la région des Hauts Bassins et au-delà avec des équipements modernes et une dimension pédagogique universitaire.

En conseil des ministres du mercredi 9 avril dernier, le gouvernement a officiellement annoncé la création du Centre hospitalier universitaire (CHU) de Pala à Bobo-Dioulasso.

Selon le communiqué du conseil des ministres, l’hôpital « d’une capacité de 500 lits, a pour missions principales la prestation de soins de niveau tertiaire, la formation des professionnels de santé et la conduite de la recherche médicale.

