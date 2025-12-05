Burkina-Presse-Revue

Burkina : Rétablissement de la peine de mort et économie, largement relayés par les journaux

Ouagadougou, 5 déc. 2025 (AIB) – Les quotidiens burkinabè de ce vendredi reviennent largement sur l’adoption, hier jeudi en Conseil des ministres, du projet de loi prévoyant notamment le rétablissement de la peine de mort, la hausse des amendes pour certaines infractions, ainsi que la bonne performance économique ayant permis d’éponger 1 200 milliards FCFA de dette intérieure.

« Économie nationale : 1 200 milliards FCFA de dette intérieure réglée », titre à sa une le quotidien d’État Sidwaya.

Le journal rapporte qu’au 30 septembre 2025, le pays a mobilisé en ressources intérieure 2 500 milliards FCFA, soit un taux de réalisation de 105 % par rapport aux prévisions, permettant de dégager 1 200 milliards pour payer une grande partie de la dette intérieure.

« De façon globale, l’économie se porte nettement mieux, car à fin décembre nous comptons atteindre un taux de croissance de 6,28 % », poursuit le journal, citant le ministre en charge de l’Économie, Aboucar Nacanabo.

Sur le plan judiciaire, les journaux mettent également en avant le retour de la peine de mort dans le Code pénal burkinabè. Selon le quotidien bobolais L’Express du Faso, le Conseil des ministres a adopté jeudi le projet de loi réinstaurant la peine capitale, abolie en 2018.

Le journal précise toutefois que cette peine s’appliquera aux infractions comme la haute trahison, l’espionnage et le terrorisme, entre autres.

Pour Sidwaya, le projet de loi introduit aussi le travail d’intérêt général comme peine principale et réprime la promotion ainsi que les pratiques homosexuelles.

Les amendes liées aux infractions ont été revues à la hausse, passant de 250 000 à 500 000 FCFA pour les crimes et délits. Les crimes économiques peuvent désormais être punis de prison à vie lorsque le montant détourné est supérieur ou égal à 5 milliards FCFA, précise le quotidien.

Agence d’information du Burkina

YOS/bak