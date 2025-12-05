Burkina : Plus de 179 000 volontaires mobilisés par le Programme national de volontariat au Burkina Faso

Ouagadougou, 5 déc. 2025 (AIB)-À l’occasion de la Journée internationale des volontaires (JIV), le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi a organisé, ce vendredi, une cérémonie au cours de laquelle il a indiqué que plus de 179 506 volontaires nationaux ont déjà été mobilisés pour appuyer les chantiers de développement à travers le pays.

Le directeur général du Groupement d’intérêt public – Programme national de volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB), Nestor Noufé, a indiqué que la Journée internationale des volontaires, instituée par les Nations unies en 1985, consacre la reconnaissance mondiale du rôle essentiel des volontaires dans la transformation des sociétés humaines.

Il a souligné qu’elle constitue un moment de célébration, de gratitude et de réflexion sur la valeur du don de soi au service du bien commun.

C’est à cette occasion que le ministère de la Jeunesse a organisé une cérémonie sous le thème : « La Révolution progressiste populaire : rôle et contribution des volontaires », pour marquer cette journée.

M. Noufé a indiqué qu’à ce jour, plus de 179 506 volontaires nationaux ont été mobilisés par le GIP-PNVB sur différents chantiers de développement, appuyant les communautés dans divers domaines tels que la santé, l’éducation préscolaire et communautaire, l’agriculture et le sport.

Il a expliqué que le volontaire burkinabè est, à n’en pas douter, un bras actif de la Révolution progressiste populaire, par sa présence dans les villages, les écoles, les champs, les centres de santé, sur les divers chantiers de développement ou dans les zones touchées par les crises.

Le ministre en charge de l’Emploi, Roland Somda, a souligné que le thème rappelle la nécessité de rompre totalement avec les pratiques communautaires qui ont montré leurs limites, et d’adopter des approches qui refusent la dépendance et la fatalité.

Il a ajouté qu’à travers le volontariat, le Burkina Faso tisse progressivement une toile de solidarité nationale et de résistance sociale face à l’adversité.

« Vos nobles actions font de vous des piliers de l’action révolutionnaire. Je vous exhorte alors à poursuivre votre engagement avec plus d’énergie, d’humilité et de discipline. Partout où vous êtes appelés à servir, soyez les ambassadeurs de la Révolution burkinabè dans vos communautés respectives », a déclaré le ministre.

Agence d’Information du Burkina

ZAF/ata