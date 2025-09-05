Burkina-Nando-Élaboration-Plan-Régional-Développement

Burkina : Nando s’active pour élaborer son nouveau Plan régional de Développement 2026-2030

Koudougou, 4 septembre 2025 (AIB) – Dans un élan de participation citoyenne, les forces vives de la province du Boulkiemdé se sont réunies jeudi, pour une étape cruciale de l’élaboration du nouveau Plan régional de développement (PRD) de Nando.

L’atelier provincial de diagnostic territorial, qui s’est tenu dans la salle de conférence du Conseil régional, a pour but de recueillir les propositions et les préoccupations des acteurs locaux en vue de forger un avenir commun.

Depuis la dissolution des Conseils régionaux et leur remplacement par des Délégations spéciales régionales (DSR), un nouvel élan de gouvernance locale se met en place. La DSR, en tant qu’organe de délibération et de planification, a inscrit l’élaboration de ce PRD 2026-2030 comme une priorité majeure.

Ce document stratégique, qui prendra le relais du précédent plan arrivé à échéance en 2021, doit permettre à la région de se doter d’un outil de pilotage et de gestion de son développement pour les cinq prochaines années.

L’enjeu est de taille : le nouveau PRD devra non seulement intégrer les grandes orientations de l’État, mais aussi prendre en compte les défis et les aspirations spécifiques de la région. C’est dans cette optique que des ateliers de diagnostic participatif sont organisés dans toutes les provinces, à l’image de celui qui s’est tenu au Boulkiemdé. Les participants, parmi lesquels figuraient des représentants des services techniques déconcentrés, des communes, et des partenaires au développement, se sont attelés à une analyse approfondie de la situation socio-économique de la province.

Dans son discours d’ouverture, le haut-commissaire, Salimata Ouédraogo/Sanou a souligné l’importance de cette démarche collaborative.

« La réussite du processus d’élaboration du plan régional de développement repose essentiellement sur les acteurs de développement local dont vous êtes la représentation », a-t-elle déclaré.

Mme Sanou a par ailleurs notifié que les participants, chacun en ce qui le concerne, sont des maillons forts de la chaîne, et que leur expertise et leur engagement sont essentiels pour trouver des solutions adaptées aux préoccupations des populations.

L’atelier a permis de réaliser un état des lieux exhaustif et de procéder à une analyse FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces).

Les discussions ont porté sur les domaines prioritaires de développement, tout en intégrant des thèmes transversaux et émergents tels que le genre, la cohésion sociale, la résilience face aux changements climatiques, ou encore les droits humains.

Les propositions de solutions et les actions à mener qui ont émergé de ces échanges serviront de base à l’élaboration du PRD final, qui se veut un référentiel de développement pour la région de Nando.

Agence d’information du Burkina

PB/bbp