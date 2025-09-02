BURKINA-ACTUALITE-REVUE-PRESSE

Burkina : Montée des couleurs, relecture du Code des personnes et de la famille font la Une des quotidiens

Ouagadougou, 2 sept. 2025 (AIB)-La Une des journaux de ce mardi, parlent de la relecture du Code des personnes et de la famille adopté à l’Assemblée législative de Transition et la montée des couleurs au Premier ministère.

« Montée des couleurs nationales à la Primature : L’esprit de la Révolution progressiste populaire exalté », titre à sa Une le quotidien d’Etat Sidwaya.

Pour le journal, le Premier ministre Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, indique que le succès de cette Révolution repose sur la symbiose parfaite entre le leadership du Président du Faso et la volonté populaire.

Le journal privé Le Pays mentionne que le Premier Ministre a expliqué les enjeux de la Révolution.

« Désormais, le Burkinabè n’est plus spectateur de son histoire, il en est devenu l’acteur principal », ajoute le quotidien privé.

Il poursuit que Rimtalba Emmanuel Ouédraogo a déclaré que la dynamique se traduit par l’adhésion massive, spontanée et fervente du peuple Burkinabè, de sa diaspora et de ses amis autour des Initiatives présidentielles.

L’Observateur paalga, le doyen des quotidiens au Burkina Faso, renchérit que le Premier Ministre a lancé un appel à l’union sacrée derrière la vision audacieuse portée par le capitaine Ibrahim Traoré.

« Chaque pas que nous faisons ensemble est un pas de plus vers la victoire finale », a dit Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Autre registre, le même quotidien parle du nouveau Code des personnes et de la famille adopté à l’unanimité à l’Assemblée législative de Transition.

L’observateur Paalga cite que la nouvelle loi réprime de 2 à 5 ans d’emprisonnement, assorti d’amendes contre les auteurs des pratiques homosexuelles et assimilées.

Dans la même veine, Le Pays titre « Relecture du Code des personnes et de la famille : La polyandrie et l’homosexualité interdites ».

Il dit aussi que ce texte relu comporte plusieurs innovations, consacrant notamment l’interdiction de la polyandrie, des pratiques homosexuelles et assimilées.

Sidwaya explique que le projet de loi est composé de 1113 articles répartis en trois parties, 17 titres et 56 chapitres.

Le quotidien de tous les Burkinabè précise que contrairement aux pratiques antérieures, l’acquisition de la nationalité n’est plus automatique à la date de célébration du mariage avec un Burkinabè.

Agence d’information du Burkina

HB/BBP/OO