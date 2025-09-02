Burkina-Médias-Lancement-Nouvelle-Télévision-Filinfo

Burkina/Médias : La nouvelle Télévision Filinfo veut promouvoir les valeurs de paix et de patriotisme

Ouagadougou, 1er sept. 2025 (AIB)- Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme Gilbert Pingdwendé Ouédraogo, a présidé lundi, la cérémonie de lancement de Filinfo, une nouvelle chaîne de télévision burkinabè qui promet d’être une télévision de proximité, engagée dans la résolution des défis nationaux et la promotion des valeurs de paix, de patriotisme, de tolérance et de vivre ensemble.

Le ministre Ouédraogo a exprimé sa joie de voir naître un nouveau média, preuve du dynamisme du secteur de la communication au Burkina Faso et la manifestation d’une liberté d’opinion et d’expression exercée avec responsabilité et dans le respect des libertés des autres.

« Notre pays traverse des mutations profondes, tant sur le plan sécuritaire que socio-économique. Dans ce contexte, les médias jouent un rôle essentiel, celui d’éclairer, de former, d’informer et de rassembler », a-t-il déclaré.

Il s’est réjoui de l’engagement de Filinfo à être une télévision de proximité, attentive aux préoccupations des populations, et soucieuse de promouvoir les valeurs de paix, de tolérance, de patriotisme et de vivre ensemble.

« À travers ces programmes, ce nouveau média sera donc un trait d’union entre les institutions et les citoyens, entre la tradition et la modernité, entre l’information et l’éducation au civisme et au patriotisme », a-t-il ajouté.

Le ministre a insisté sur la nécessité d’un modèle économique solide, surtout dans un contexte où la situation économique des médias est fragile.

Il a invité tous les collaborateurs de Filinfo à faire preuve de conscience professionnelle, de loyauté et de professionnalisme.

« Faites-en votre entreprise à vous, investissez-vous sans réserve et montrez à la face du monde que la presse privée burkinabè est professionnelle et viable », a-t-il lancé.

Le directeur général, Ousmane Paré a indiqué que la principale mission de Filinfo est de contribuer à la résolution des différents défis auxquels le pays fait face.

« Pour cela, nous avons fait appel à une équipe jeune et dynamique qui saura porter vos voix. Ces jeunes vont bénéficier de l’accompagnement des doyens de la profession qui ont accepté de nous guider dans ce périple » a confié M. Paré.

Il a également affirmé que la télévision compte faire entendre les voix les moins entendues, celles du commun des Burkinabè, et créer des espaces de dialogue afin de plonger dans les racines profondes du pays pour promouvoir des valeurs de paix, d’éthique, de patriotisme, de tolérance et de vivre ensemble.

« Nous ne voulons pas être une télévision de trop, nous voulons explorer les espaces non encore sondés, nous voulons une télé proche de vous, plongée au cœur de vos préoccupations quotidiennes pour qu’ensemble, nous contribuions chacun à sa façon à l’édification d’un Burkina prospère » a affirmé le directeur général de Filinfo.

Malgré la modestie des moyens, il a promis les meilleurs programmes qui satisferont les curiosités des téléspectateurs.

« Le défi est immense, nous en sommes conscients, la balle est désormais dans notre camp, nous comptons sur chacun de vous pour gagner le pari », a laissé entendre Ousmane Paré.

