Burkina/Médias : L’AIB renforce les capacités de ses cadres en rédaction administrative

Ouagadougou, 29 août 2025 (AIB) – La Direction générale de l’Agence d’Information du Burkina (AIB) a organisé, du 27 au 29 août 2025 à Ouagadougou, une session de formation en rédaction administrative au profit de ses cadres, afin de renforcer leurs compétences dans la gestion et la production de documents administratifs.

Durant trois jours, les participants ont suivi cinq modules consacrés aux principes généraux de l’administration publique, aux règles de la rédaction administrative, aux différents types de lettres et leurs formes, aux documents d’information ascendante et descendante, ainsi qu’aux conseils pratiques pour la rédaction des actes administratifs.

Selon la Directrice générale de l’AIB, Séraphine Somé/Millogo, cette formation répond à un besoin réel de professionnalisation dans l’élaboration des documents administratifs. Elle a salué la qualité des modules dispensés et la richesse des échanges, estimant que l’initiative a pleinement atteint ses objectifs.

La formation a été animée par deux experts en rédaction administrative : Kouliga Birba, conseiller en gestion des ressources humaines, et Abdoul Kader Yougbaré, conseiller d’administration scolaire et universitaire. Ces derniers ont partagé avec les participants des connaissances théoriques, des cas pratiques et des outils adaptés aux réalités du service public burkinabè.

En plus d’améliorer la qualité des écrits administratifs produits par l’AIB, la session a favorisé un cadre d’échanges fructueux entre les cadres de l’agence et les formateurs, contribuant à une meilleure maîtrise des enjeux liés à la communication administrative.

À travers ce type d’initiatives, la Direction générale de l’AIB entend doter son personnel des compétences nécessaires pour relever les défis de la modernisation de l’administration et du renforcement de la gouvernance interne.

Agence d’Information du Burkina

