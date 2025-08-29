BURKINA-MÉDIAS-OBM-RAPPORT-RESTITUTION

Burkina: L’OBM exhorte les médias à corriger leurs faiblesses structurelles

Ouagadougou, 29 août 2025 (AIB)-L’Observatoire burkinabè des médias a exhorté vendredi les organes à mieux s’imprégner de la charte nationale du journalisme et à corriger leurs faiblesses structurelles.

L’Observatoire burkinabè des médias (OBM) a tenu, ce vendredi à Ouagadougou, un atelier de restitution de son rapport 2024, à l’intention des rédacteurs en chef, chefs d’édition et secrétaires généraux de rédaction. La rencontre a permis de passer en revue les insuffisances relevées dans le paysage médiatique national et de proposer des pistes pour renforcer la qualité et l’éthique professionnelles.

Le président de l’OBM, Ouangrawa Hamado, a indiqué que cette initiative s’inscrit dans une vision globale d’amélioration continue des prestations des entreprises médiatiques du Burkina Faso.

Il a invité les journalistes à accorder une attention particulière à la communication du consultant Dr André Marie Pouya, consacrée aux faiblesses structurelles et organisationnelles des médias burkinabè.

Dans sa présentation, Dr Pouya a relevé plusieurs insuffisances, notamment la méconnaissance de la Charte nationale du journalisme burkinabè, la récurrence de fautes grammaticales dans les productions journalistiques ainsi que la faible mobilisation des organes de presse lors des événements d’envergure nationale et internationale.

Pour y remédier, il a recommandé, entre autres, une vulgarisation accrue de la Charte nationale du journalisme, un renforcement des capacités rédactionnelles et professionnelles des journalistes, ainsi qu’une intensification des échanges entre les acteurs des médias et les pouvoirs publics.

Dans son intervention, la secrétaire à l’organisation de l’OBM, Bénédicte Sawadogo, a rappelé l’importance de la retenue et du sens des responsabilités dans l’exercice du métier.

« La communication et le journalisme en temps de paix ne se pratiquent pas de la même manière qu’en période de crise ou de guerre », a-t-elle souligné, invitant les professionnels à toujours privilégier l’éthique et l’intérêt supérieur de la nation.

