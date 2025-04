Burkina : Les fidèles chrétiens souhaitent que la résurrection du Christ réconcilie et apaise les cœurs

Ouagadougou, 20 avril 2025 (AIB) – Les chrétiens catholiques ont célébré, dimanche, la fête de Pâques, marquant la résurrection de Jésus-Christ, à la paroisse Notre-Dame du Rosaire de Kolg-Naaba à Ouagadougou, en invoquant la réconciliation et l’apaisement des cœurs.

« Nous avons prêché la bonne nouvelle de la résurrection du Christ, qui réconcilie, apaise les cœurs et apporte la paix dans nos familles, au Burkina Faso et dans le monde entier », a affirmé le prêtre célébrant, l’abbé Nestor Nikièma.

Cependant, a-t-il prévenu, cette requête doit s’accompagner d’actions concrètes et sincères pour que la paix revienne durablement dans les cœurs et les familles.

« Cette célébration nous invite aussi à vivre en hommes et femmes nouveaux, et à œuvrer pour l’amour et la paix dans nos familles et dans notre pays », a indiqué le vicaire de la paroisse Notre-Dame du Rosaire.

Il a également saisi l’occasion pour exprimer la reconnaissance de la communauté au président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, représenté à cette commémoration par une délégation composée de trois ministres.

« Comme nous l’a enseigné le Christ, nous invitons les autorités à demeurer éveillées, car l’ennemi, lui, ne dort pas », a déclaré l’abbé Nikièma.

La délégation gouvernementale était composée du ministre d’État en charge de la Défense, le général Célestin Simporé, du ministre de l’Eau et de l’Environnement, Roger Baro, et de la ministre déléguée chargée de la Coopération régionale, Stella Eldine Kabré/Kaboré.

Pour le chef de la délégation, le général Célestin Simporé, la résurrection du Christ est un événement important pour le gouvernement. « C’est pourquoi nous avons été mandatés pour communier avec la communauté chrétienne du Burkina », a-t-il expliqué.

Il a souhaité une bonne fête pascale à tous les chrétiens du pays, tout en exprimant l’espoir que cette Pâques soit celle où Dieu se penchera sur la situation du Burkina Faso pour y rétablir la paix.

Agenc d’Information du Burkina

YOS/ata