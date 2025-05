Burkina : les étudiants de l’École nationale de l’élevage et de la santé animale (ENESA) entament une immersion dans les structures agro-pastorales et halieutiques

Ouagadougou, le 14 mai 2025 (AIB) – Le bureau des stagiaires de l’École nationale de l’élevage et de la santé animale (ENESA), en collaboration avec l’administration, a entamé ce mercredi 14 mai 2025 à Ouagadougou, une immersion dans les structures agro-pastorales et halieutiques.

« Cette caravane d’étude est une opportunité pour les stagiaires d’approfondir leurs compétences théoriques et pratiques à travers la visite des infrastructures et des réalisations de l’offensive agropastorale », a déclaré le délégué du bureau des stagiaires de l’ENESA, Da Sié.

Selon lui, durant quatre jours, une centaine de stagiaires renforceront leurs compétences techniques et acquerront des expériences pratiques en lien avec le milieu professionnel, directement sur le terrain.

« Au-delà des visites de sites, une conférence sur l’entrepreneuriat sera animée dans le but de doter les étudiants d’une compréhension approfondie de la vie professionnelle et de leur permettre de mieux identifier les opportunités », a ajouté Da Sié.

M. Da a par ailleurs exhorté l’ensemble de ses camarades à porter un intérêt particulier à cette sortie afin de devenir des acteurs responsables et engagés. Il a aussi invité l’administration à pérenniser les sorties d’étude à l’endroit des stagiaires.

« La sortie d’étude est très importante. Elle expose les stagiaires aux réalités de leurs futures missions », a-t-il insisté.

Da Sié s’exprimait ce mercredi à l’occasion du lancement de la caravane d’étude au profit des stagiaires de l’ENESA. La caravane a débuté par la visite de la Centrale d’achat de médicaments vétérinaires (CAMVET) à Ouagadougou.

« Nous sommes très satisfaits et honorés du choix porté sur notre structure par les étudiants. Ils sont nos futurs clients potentiels. C’est pourquoi nous avons pris plaisir à leur présenter les avantages que représente la CAMVET pour les acteurs de la santé animale », a déclaré la directrice de l’approvisionnement en produits vétérinaires de la CAMVET, Dr Gisèle Paré/Ouédraogo.

Elle a encouragé les stagiaires à aller au bout de leur formation. « Nous espérons que, très prochainement, lorsqu’ils seront à leurs postes, ils deviendront des utilisateurs potentiels des produits de la CAMVET », a-t-elle martelé.

« Cette sortie d’immersion est importante, d’autant plus qu’elle permet à nos étudiants, après avoir acquis des connaissances théoriques, de vivre les réalités du terrain », a indiqué Sare Ousmane, chef du service de la scolarité à l’ENESA.

Il a invité l’ensemble des stagiaires à la discipline et à l’écoute pour mieux s’imprégner des différents modes de fonctionnement des structures qui seront visitées.

Agence d’Information du Burkina