Burkina/Centre culturel Yilo de Koukouldi : Un cadre dédié à l’ancrage des coutumes et traditions

Koudougou, 14 mai 2025 (AIB) – Le Centre culturel Yilo de Koukouldi, situé dans la commune de Ténado, province du Sanguié, accueillera cette année encore la Journée des coutumes et traditions (JCT). Ce lieu a pour vocation de restaurer et de valoriser les traditions ainsi que les valeurs intrinsèques du terroir, ont constaté des journalistes de l’AIB sur place.

D’une superficie de 4,35 hectares, le centre est composé, entre autres, d’une administration, d’une salle de spectacle, d’une cantine-réfectoire, d’un espace cérémonial, de dortoirs, d’une boulangerie, d’une auberge et d’une bibliothèque.

Ce centre à vocation internationale abritera une diversité d’activités, notamment culturelles et traditionnelles, et permettra aux générations futures ainsi qu’aux différentes communautés de se reconnaître et de se ressourcer.

Selon le responsable du site, Bassolbié Augustin Bazié, l’idée du projet de construction du Centre culturel Yilo de Koukouldi a germé il y a environ 19 ans, dans le but de restaurer et de valoriser la tradition et les valeurs du terroir.

Il a rappelé que le centre vise à rendre hommage à la tradition et surtout à la sauvegarder, car elle constitue le socle des croyances des populations africaines.

Un an après le lancement du centre, le président de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel, Bassolma Bazié, célébrera la Journée des coutumes et traditions le 15 mai 2025 sur le site, toujours en chantier.

Le comité d’organisation met les petits plats dans les grands pour assurer la réussite de cette célébration.

Dans le cadre de cette journée, des activités ont été organisées au profit de la population, telles qu’une opération d’établissement de Cartes nationales d’identité burkinabè (CNIB) et d’extraits d’actes de naissance.

Cette opération a connu une forte mobilisation des bénéficiaires.

Le chef d’antenne de l’Office national d’identification du Centre-Ouest, Oumarou Savadogo, a précisé que 450 personnes ont été enregistrées, alors que 200 étaient initialement prévues.

