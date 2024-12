Burkina-journée-Internationale-Volontariat-Encouragement

Burkina : Le ministre Sonda salue l’engagement des volontaires pour le développement du pays

Ouagadougou, 4 déc. 2024 (AIB)-Le ministre en charge de la jeunesse, Roland Sonda a salué mardi, l’ensemble des organisations de volontariat pour leurs efforts en faveur du développement du Burkina Faso.

« Votre engagement est une preuve tangible de patriotisme et de dévouement, et le gouvernement, à travers le ministère que j’ai l’honneur de diriger, salue votre contribution inestimable au développement du pays », a affirmé le ministre en charge de la jeunesse et de l’emploi, Roland Somda.

Le ministre s’exprimait mardi 3 décembre lors du lancement de l’édition 2024 de la journée internationale des volontaires célébrée cette année sur le thème : « Volontariat : pilier de résilience et d’engagement patriotique au service de la nation».

Pour le premier responsable du département en charge de l’emploi, les volontaires sont un pilier essentiel de résilience en ce sens que leurs nombreuses actions sur le terrain et au sein des communautés sont déterminants dans diverses secteurs de développement notamment l’éducation, la santé, l’agriculture etc.

« Le Burkina Faso est fier de chacun de vous, et vous pouvez être assurés que notre gouvernement continuera de vous soutenir et de valoriser votre contribution », a lancé le ministre Somda.

A l’en croire, soutenir le volontariat, c’est investir dans la construction d’une société plus résiliente, plus inclusive et plus équitable, c’est pourquoi poursuit le ministre, le gouvernement s’engage à le promouvoir tout en le dotant d’outils et de moyens adéquats.

Plusieurs activités sont au programme de cette commémoration prévue du 3 au 5 décembre 2024. Il s’agit entre autres de la nuit du Volontaire, la coupe de football du volontaire, et les Journées portes ouvertes pour honorer et valoriser le travail des volontaires.

Agence d’information du Burkina

OZ-YOS/ata