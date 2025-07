Burkina-Revue-sectorielle-ONG/Sécurité

Burkina : Le ministère de la Sécurité renforce sa collaboration avec les ONG partenaires

Ouagadougou, 24 juil. 2025 (AIB)-Le ministère de la sécurité a tenu mercredi à Ouagadougou, sa revue sectorielle annuelle avec les Organisations non gouvernementales (ONG), associations de développement et fondations partenaires dans l’objectif d’évaluer la mise en œuvre des programmes d’investissement pour l’année 2024, a constaté l’AIB.

Présidée par le Secrétaire général (SG) du ministère, le commandant Ahmed Ouédraogo, représentant le ministre de la Sécurité, la cérémonie d’ouverture a permis de rappeler l’importance de ce cadre de concertation, de consolider le partenariat entre l’État et les structures intervenant dans le domaine de la sécurité.

« Il s’agit ici de faire le bilan, de présenter le rapport consolidé issu des ONG, et de formuler des recommandations pour mieux orienter les actions futures », a indiqué le SG du ministère.

Selon lui, cette revue sectorielle permet également d’assurer un suivi-évaluation efficace des interventions des ONG et de garantir une meilleure synergie dans la mise en œuvre des programmes.

A la date du 31 janvier 2024, plus d’une dizaine d’ONG et associations étaient identifiées comme actives dans le secteur sécuritaire. Toutefois, seulement six d’entre elles ont transmis leur rapport annuel, ce qui a servi de base à l’élaboration du rapport consolidé.

Le commandant a également souligné que malgré cet état de fait, les résultats sont jugés satisfaisants : « 78% de taux d’exécution physique, 113% de taux d’exécution financière et un taux d’absorption de 100% », a-t-il précisé, saluant l’engagement de ces structures partenaires.

Le directeur général des études et des statistiques sectorielles, Lassana Bargo, a pour sa part souligné que ces ONG contribuent non seulement à sécuriser les installations et les villes, mais aussi à améliorer le bien-être des populations à travers des actions conjuguées sur le terrain.

Le ministère entend encourager davantage les structures partenaires à respecter les délais de transmission des rapports afin de disposer de données plus complètes pour une évaluation plus exhaustive de leurs actions. La rencontre a été aussi l’occasion de dégager de nouvelles perspectives pour renforcer l’efficacité des interventions sur le terrain.

Agence d’Information du Burkina

OS/AS/ATA