Burkina/ Culture de la paix : Une conférence publique organisée pour promouvoir le civisme et le patriotisme

Ouagadougou, 24 juil. 2025 (AIB)- La cérémonie de lancement officiel de la Conférence publique d’engagement patriotique, de la citoyenneté, de la culture, de la paix et de la cohésion sociale en lien avec la révolution progressive populaire a été organisée ce jeudi, au pavillon du soleil levant du SIAO, en vue de promouvoir le civisme et le patriotisme, véritables leviers de la culture de la paix et de la cohésion sociale.

Cette conférence publique organisée par l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire et en collaboration du Bureau national des Grands projets du Burkina (BN-GPB), vise à renforcer les capacités des communautés à promouvoir le civisme et le patriotisme à travers tout le pays.

L’activité est placée sous le patronage du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré représenté par directeur de Cabinet, le capitaine Céleste Anderson Medah.

« Mesdames et messieurs, votre présence à cette cérémonie traduit tout le bien que confère la question de l’éducation aux valeurs du patriotisme, du civisme et de la paix, qui sont chères à notre pays, particulièrement à cette période où notre peuple est résolument engagé dans une lutte sans concession contre l’hydre terroriste et l’impérialisme encore ambiant du fait de la complicité de quelques valets locaux », a déclaré le Président du Faso, Chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré.

Il a félicité le travail des organisateurs de cette conférence publique, à savoir l’initiative présidentielle pour le développement communautaire, qui s’inscrit dans la vision du gouvernement d’instaurer une citoyenneté moderne, bâtie sur les valeurs sociales que sont le patriotisme, l’intégrité, le civisme et la solidarité.

« Dans la quête de sécurité et de cohésion, plusieurs défis sont à relever pour un retour à la paix. C’est pourquoi, nous comptons bâtir une nation résiliente et nous réinventer en nous fondant sur un engagement patriotique et sur la grande tradition des valeurs de paix, du vivre ensemble, de cohésion sociale qui ont toujours caractérisé le peuple burkinabè », a indiqué le Président du Faso.

Pour un avenir radieux construit sur des fondements solides, il a invité les participants à préparer la jeunesse burkinabè à acquérir le savoir vivre et le savoir être, mais aussi et surtout qu’elle s’approprie les valeurs cardinales et les interner au quotidien, en tous lieu et en toute circonstance.

La conférence publique à Ouagadougou s’est déroulée autour de trois thèmes, à savoir, civisme et citoyenneté, patriotisme et participation citoyenne et culture de la paix et cohésion sociale.

Les conférences dans les autres régions se dérouleront jusqu’au mois de septembre et la clôture aura lieu à Bobo Dioulasso.

Agence d’information du Burkina

