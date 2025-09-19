BURKINA-AGROALIMENTAIRE-REGLEMENTATION-INSPECTION

Burkina : Le MARAH veut fermer des établissements non conformes dans le domaine des aliments pour animaux et du lait

Ouagadougou, 19 sept. 2025 (AIB) – La Direction générale des services vétérinaires (DGSV), sous la tutelle du Ministère de l’agriculture, des ressources animales et halieutiques (MARAH), a examiné 660 dossiers d’autorisation provisoire concernant les aliments pour animaux et les produits laitiers. A l’issue des premières inspections menées dans la région du Kadiogo, plusieurs établissements non conformes seront fermés, prévient le directeur général des services vétérinaires, le capitaine Aboubacar Nacro.

Selon le directeur général des services vétérinaires, le capitaine Aboubacar Nacro, les promoteurs des établissements de production, de commercialisation ou d’importation d’aliments pour animaux d’élevage ainsi que ceux de transformation des produits laitiers avaient été invités à se faire enregistrer avant le 28 juillet 2025.

Au total, 570 dossiers concernaient les aliments pour animaux et 90 des produits laitiers.

Le directeur général des services vétérinaires, le capitaine Aboubacar Nacro, s’exprimait vendredi à Ouagadougou au cours d’une conférence de presse.

Avant le lancement de l’opération, 361 établissements avaient été identifiés et sensibilisés par les services techniques du ministère.

Dans la première phase des contrôles menée dans le Kadiogo, 249 dossiers ont été examinés.

Au moins 13 se sont révélés non conformes sur le plan documentaire, certains promoteurs exerçant dans des secteurs sans lien avec le domaine (par exemple, la vente de matériaux de construction).

15 établissements ont été jugés non conformes à l’issue des inspections vétérinaires, pour défauts d’hygiène, mélange des activités ou transformation du lait dans des locaux inadaptés. 221 établissements ont reçu un avis favorable des inspecteurs, a-t-il noté.

Les analyses de laboratoire ont porté sur 261 échantillons (227 aliments pour animaux et 34 produits laitiers) prélevés dans 83 établissements.

Les résultats indiquent que 84,13% des aliments pour animaux analysés contenaient des moisissures ou levures au-delà des normes.

Les échantillons présentaient aussi des insuffisances bromatologiques, notamment sur les fibres, la matière sèche et la matière azotée.

41% des échantillons de lait contenaient des bactéries coliformes, avec des valeurs nutritionnelles non conformes pour les protéines (22%) et les glucides (16%).

Les établissements non conformes sur le plan documentaire et ceux dont l’inspection a été défavorable seront fermés jusqu’à correction, a prévient le capitaine Nacro

Les établissements dont les analyses se sont révélées insatisfaisantes devront corriger leurs produits et refaire des tests avant d’obtenir une autorisation provisoire.

Les établissements conformes recevront une autorisation provisoire et leurs noms seront publiés sur les canaux officiels du MARAH.

Le ministère estime que ces mesures permettront de protéger les éleveurs et les consommateurs, de prévenir l’ouverture anarchique d’établissements et d’assurer une concurrence loyale.

Le directeur général des services vétérinaires et ses équipes techniques, invite les éleveurs, les promoteurs et les consommateurs à la vigilance et à contribuer à l’assainissement du domaine des aliments pour animaux et des produits laitiers en vue d’éviter les maladies liées à ces produits impropres.

Agence d’information du Burkina