Burkina : Le 22e RIC de Gaoua contribue à l’auto-suffisance alimentaire

Gaoua, 14 juil. 2025 (AIB)- Le Bureau National des Grands Projets du Burkina (BN-GPB) organise, du 13 au 19 juillet 2025, une mission de suivi des aménagements de productions agricoles dans 6 casernes et maisons d’arrêt et de correction du pays. À cette occasion, le périmètre aménagé de 4 hectares (ha) du 22e Régiment d’Infanterie Commando (RIC) de Gaoua a été visité ce lundi 14 juillet 2025.

Le 22e Régiment d’Infanterie Commando (RIC) de Gaoua a été financé à hauteur de 40 000 000 F CFA pour aménager un périmètre de 4 ha au profit des pensionnaires de la caserne.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de l’Initiative Présidentielle pour la Production agricole et l’Autosuffisance alimentaire (IP-P3A) afin de faciliter la production agricole dans les casernes et les maisons d’arrêt et de correction du pays dans l’optique d’assurer une prise en charge alimentaire des soldats et des jeunes en conflit avec la loi. Elle a pour objectif global d’apprécier la mise en exploitation des aménagements sur les 6 sites.

« Dans le cadre de l’initiative Présidentielle pour la Production agricole et l’Autosuffisance alimentaire, nous avons bénéficié de l’aménagement de 4 ha. Nous avons commencé l’exploitation du périmètre depuis le mois de mai. Nos productions sont la tomate, le chou, les aubergines, les courgettes, les concombres, le maïs, etc. », a déclaré le chargé de bataillon, Kiénou Farabé Gaston, chef de corps du 22e RIC.

Selon lui, les récoltes du périmètre aménagé sont destinées à la ration journalière des jeunes soldats dans le camp et le surplus de la production est vendue à la population sur le marché local pour faute de moyens de conservation. Ce qui est récolté sur ce périmètre pour l’instant est la tomate, les aubergines et les courgettes.

« Et les personnes qui labourent le périmètre sont les soldats et des pensionnaires des maisons d’arrêt et de correction que le Ministère de la justice a mis à notre disposition. Car le soldat est polyvalent et ce sont des activités qu’il pourra mener quand il retournera à la vie civile », a indiqué le Commandant Kiénou.

Pour lui, c’est une première expérience qui profite aux soldats dans la diversification de leurs activités. Il souhaite la création d’un fonds en vue d’accompagner ce noble projet.

Pour l’alimentation en eau du périmètre, le camp a bénéficié d’un forage de 5m3/h équipé de pompe immergé de panneaux solaires, un bassin de 50m3 qui permet la rétention de l’eau en vue d’irriguer les plants, un château de 5m3, un surpresseur de 25m3/h pour le pompage du bassin et la mise en place d’un système d’irrigation avec la technologie du laser spray (irrigation par aspersion).

Cette mission de suivi de la bonne exploitation des périmètres aménagés est organisée en collaboration avec la Direction centrale du Génie Militaire (DCGM) et la Direction générale de l’Administration pénitentiaire (DGAP) et elle concernera les casernes de Gaoua, Banfora, Bobo-Dioulasso, du centre de promotion agricole de Baporo et dans les maisons d’arrêt et de correction de Diébougou et de Dédougou.

Agence d’information du Burkina

BBP/ata