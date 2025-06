Burkina-Solidarité-Sensibilisation-Méfaits-Drogue

Burkina : L’association ‘’Le voisin solidaire’’ sensibilise en Assemblée générale, les jeunes sur les méfaits de la drogue

Ouagadougou, 1er juin 2025 (AIB)- L’association ‘’Le voisin solidaire’’ a tenu dimanche, une Assemblée générale au cours de laquelle elle a sensibilisé la jeunesse sur les dangers liés à la consommation de la drogue à travers une pièce théâtrale de la troupe de la Direction des arts et de la culture de la Police nationale.

L’Assemblée générale de l’association ‘’Le voisin solidaire’’ a débuté avec une pièce théâtrale de la troupe théâtrale de la Direction des arts et de la culture de la Police nationale.

L’objectif selon le bureau de l’association est de sensibiliser les participants aux dangers liés à la consommation de la drogue.

« Le Burkina Faso a mal à sa jeunesse. L’avenir de notre quartier c’est la jeunesse, nous avons voulu poser un acte qui va sensibiliser la jeunesse à s’éloigner des fléaux de la drogue, l’alcool, l’incivisme et autres », a déclaré le président de l’association ‘’Le voisin solidaire’’. Joseph Tanga Tapsoba,

Pour lui, il est important de sensibiliser la jeunesse aux effets négatifs de la consommation de la drogue et des actes inciviques.

« Nous pensons que le message est passé. Ceux qui étaient présents seront désormais les porte-paroles pour que le message délivré aille au-delà de notre quartier », a-t-soutenu.

L’Assemblée générale a servi de cadre au bureau installé depuis le 03 mars 2024 de faire un bilan des activités déjà menées.

L’examen et l’adoption d’un programme d’activités fait partie des moments phares de cette AG.

A l’unanimité, les membres de l’association ont décidé de tenir des rencontres d’échanges avec les habitants du quartier (Dassasgho) où réside la structure, d’initier la pratique du sport et d’organiser des journées mensuelles de salubrité.

La plantation annuelle d’arbres rue par rue, l’éclairage public du quartier Dassasgho, la lutte contre l’insécurité, les nuisances sonores, la prostitution et la divagation des animaux constitueront également le combat de l’association.

L’association « Le voisin solidaire » a été créée en 2000. Elle est située dans l’arrondissement n°5 au secteur 22, quartier Dassasgho de la ville de Ouagadougou.

Elle a pour missions de promouvoir la solidarité et l’assurance entre ses membres, raffermir et pérenniser les relations de bon voisinage, d’œuvrer à la qualité et au bien-être des résidents ainsi qu’à l’amélioration de leur cadre de vie.

Agence d’information du Burkina