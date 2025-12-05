BURKINA-SALON-MARQUES-PREMIERE-EDITION

Burkina : La première édition du Salon des marques ouvre ses portes à Ouagadougou

Ouagadougou, 5 déc. 2025 (AIB)-La première édition du Salon des marques a ouvert ses portes vendredi à la salle des conférences de Ouaga 2000, avec pour objectif majeur de valoriser les marques portées par des entrepreneurs burkinabè.

Prévue du 5 au 7 décembre 2025 dans la salle de conférences de Ouaga 2000, le Salon des marques, initié par Anne Paré, réunira environ 50 exposants sous le thème : « Valoriser nos marques, construire notre souveraineté économique ».

Selon la promotrice du Salon, Anne Paré, l’objectif est de mettre en lumière et d’accompagner toutes les marques implantées au Burkina Faso, notamment celles portées par des entrepreneurs, afin qu’elles soient plus compétitives sur le marché.

Elle a aussi indiqué qu’au cours de ces trois jours, il y aura des expositions, des panels thématiques, un village des marques et la Nuit des marques (dimanche 7 décembre 2025), qui sera une nuit de distinction des marques burkinabè ainsi que des structures administratives et étatiques qui accompagnent les entreprises.

La chargée de mission, Élise Kaba, représentant la ministre en charge de la Transition digitale, marraine de la première édition du Salon des marques, a indiqué que ce Salon s’inscrit parfaitement dans la vision portée par le chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, à savoir bâtir un Burkina Faso fier et autonome en valorisant « nos propres forces, nos ressources et nos talents ».

« Ce Salon met en lumière la créativité de nos entreprises, stimule leur visibilité et offre un cadre d’échanges, de réseautage, de formation et d’opportunités », a-t-elle dit.

Mme Kaba a ajouté que de telles initiatives, qui stimulent l’innovation, renforcent la compétitivité et favorisent l’adoption des technologies numériques, sont à encourager. Elle a, pour ce faire, encouragé les initiateurs et leurs partenaires à maintenir le cap pour la pérennité de ce Salon qui ambitionne de promouvoir la créativité.

« Le développement économique de notre pays repose sur l’engagement collectif, sur notre capacité à promouvoir ce que nous produisons nous-mêmes », a soutenu la chargée de mission, Élise Kaba.

Agence d’information du Burkina

BAK/yos