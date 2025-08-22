BURKINA-HOMMAGE-ACTIVISTE-ALINO-FASO

Burkina : La nation rend hommage à Alino Faso, patriote et homme de culture

Ouagadougou, 21 août 2025 (AIB) – La nation burkinabè a rendu hommage, jeudi, à Alain Christophe Traoré alias Alino Faso, patriote engagé et homme de culture, décédé le 24 juillet 2025 en Côte d’Ivoire, dans des conditions obscures.

Les Burkinabè se sont réunis dans la soirée du jeudi 21 août 2025, au Centre national des arts du spectacle et de l’audiovisuel (CENASA) de Ouagadougou, pour honorer la mémoire d’Alino Faso, décédé dans sa cellule le 24 juillet 2025 à Abidjan, en Côte d’Ivoire.

Cette cérémonie d’hommage, empreinte d’émotion, s’est déroulée en présence de plusieurs personnalités culturelles, de collègues activistes, ainsi que de parents et amis d’Alain Christophe Traoré, dit Alino Faso.

À cette occasion, plusieurs artistes musiciens ont tenu le public en haleine. Nombreux, ils sont sortis pour saluer la mémoire de l’illustre disparu.

« C’est vraiment de la tristesse. Nous ne savions pas qu’Alino allait nous quitter aussi tôt. C’est une personnalité importante de notre culture, un grand bénévole pour tous les événements et pour tous les acteurs. Beaucoup de force à la famille d’Alino et à la famille de la culture. Que la terre du Burkina lui soit légère », a affirmé Alif Naaba, artiste musicien burkinabè et entrepreneur culturel.

« Ce soir, c’est le monde de la culture qui a rendu hommage à Alino Faso, tout simplement parce qu’il a été un acteur majeur qui a su mettre en valeur toutes nos richesses culturelles », a ajouté Raïssa Comparé, amie très proche du défunt.

Le représentant de la famille, Seydou Traoré, s’est réjoui de cette soirée d’hommage à Alino Faso et a souhaité que justice lui soit rendue.

Rappelons qu’Alino Faso avait été arrêté le 10 janvier 2025 en Côte d’Ivoire et retrouvé mort, le 24 juillet 2025, dans sa cellule au sein d’une école de gendarmerie.

Le Burkina Faso qui a rejeté la thèse du suicide avancée par la justice ivoirienne, a promis que sa mort ne restera pas impunie.

