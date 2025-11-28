Burkina-FILO-Éducation-Visite

Burkina : La FILO enregistre un fort engouement des élèves

Ouagadougou, 27 nov. 2025 (AIB) – La 18ᵉ édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO), ouverte le 25 novembre 2025, enregistre un fort engouement chez les élèves, venus nombreux découvrir l’univers du livre à travers des visites guidées organisées par plusieurs établissements primaires et secondaires.

La présence massive des tout-petits a donné une ambiance plus animée et plus vivante à la foire. Les élèves ont parcouru les stands, exploré des ouvrages adaptés à leur âge et profité des espaces ludiques installés pour les divertir.

Parmi les établissements présents figurait le complexe scolaire Le Nahouri, représenté par l’enseignante Nicole Kabré, qui a conduit une délégation de 48 élèves des classes de CE1, CE2 et CM2. Selon elle, cette sortie pédagogique vise à susciter le goût de la lecture chez les enfants et leur permettre de découvrir la diversité des œuvres littéraires.

Parmi les jeunes visiteurs, Mansour Sidibé, élève de CM2, dit avoir compris l’importance de la lecture. « La lecture nous permet de savoir comment nos grands-parents vivaient, de connaître leur histoire et d’être forts en dictée et en expression. J’aime la lecture et j’ai eu l’occasion de lire Soundiata Keïta », a-t-il confié.

Pour Soré Djamila, élève en classe de 6ᵉ, la découverte des stands a été un moment captivant. « Je suis très contente d’être entourée de tant de livres. Je trouve intéressant de me promener dans les stands et de découvrir plusieurs romans », a-t-elle indiqué, avant d’appeler ses camarades peu portés sur la lecture à l’adopter car « elle construit l’avenir ».

La forte présence des enfants à la FILO 2025 témoigne de la volonté des établissements scolaires burkinabè de faire du livre

Un outil central d’apprentissage et d’éveil.

Agence d’information du burkina

ZAF-dnk-yos