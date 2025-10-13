Burkina-Commémoration-En-Différé-Journée-Africaine-Médecine-Traditionnelle

Burkina/Journée africaine de la médecine traditionnelle : La 23e édition sous le signe du renforcement de la collaboration

Kaya, 11 octobre 2025 (AIB) – La 23e Journée africaine de la médecine traditionnelle (JAMT) a été officiellement commémorée en différé le 11 octobre 2025 à Kaya, sous le thème : « Renforcer la base factuelle sur la médecine traditionnelle ». Elle a été placée sous la présidence du Premier ministre, représenté par Lucien Robert Kargougou, ministre de la Santé.

La cérémonie officielle a enregistré la présence du ministre de l’Environnement, Roger Baro, du député Moussa Sawadogo à l’Assemblée législative de Transition (ALT), du chargé de mission de la région à la Présidence du Faso, Issa Lagvaré, des autorités administratives centrales et déconcentrées, ainsi que des partenaires techniques et financiers.

Les acteurs de la médecine traditionnelle, venus de divers horizons du pays, ont également pris part à l’événement.

Le ministre Lucien Robert Kargougou, a indiqué que cet évènement s’inscrit dans la vision du capitaine Ibrahim Traoré, qui promeut la valorisation du savoir africain comme l’un des piliers fondamentaux du développement du Burkina Faso.

Selon lui, le thème de cette journée est très évocateur et incite à rendre hommage aux acteurs de la médecine traditionnelle tout en les encourageant à renforcer la collaboration avec les autres praticiens de la médecine conventionnelle.

« En matière de santé, la valorisation et la promotion de la médecine traditionnelle contribuent à l’atteinte de notre autonomie souveraine et sanitaire », a-t-il souligné, appelant à la transmission des connaissances et des compétences aux jeunes générations afin de pérenniser les savoir-faire et savoir-être endogènes.

Le président des Tradi-praticiens de la région des Koulsé Étienne Sawadogo a salué les autorités pour leur engagement dans la promotion de la médecine traditionnelle.

Le Naaba Tissé, chef du canton de Louda, représentant le roi de Boussouma, de son côté a plaidé pour un appui conséquent en matière de technologie, afin de renforcer les capacités de production des Tradi-praticiens.

La 23e JAMT, commémorée en marge de la 13e semaine nationale de la médecine traditionnelle alternative, a été l’occasion de reconnaître les mérites des acteurs de la médecine traditionnelle. Cinq attestations de reconnaissance et cinq médailles de l’Ordre de mérite de la santé et de l’action sociale, avec agrafe Santé, ont été remises aux plus méritants.

Une visite guidée des stands d’exposition-vente a permis aux autorités présentes d’apprécier, le savoir-faire des acteurs de la médecine traditionnelle.

